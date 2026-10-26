¿A qué distancia están las bandas haitianas de la frontera dominicana? Esto dice ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, ofrece detalles sobre las bandas en Haití y su distancia de la frontera dominicana. ( CAPTURA DE PANTALLA DEL VIDEO DE LA PRESIDENCIA )

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, aseguró la tarde de este lunes que las bandas haitianas no están cerca de la frontera dominicana y situó su punto de operación en varias zonas de Haití, principalmente en la capital Puerto Príncipe.

Durante su participación en LA Agenda Semanal, el alto mando indicó que, conforme al seguimiento de inteligencia que realizan, las bandas criminales de Haití nunca se han movido de su lugar de operación.

"Las bandas haitianas ocupan, como dijimos hace un momento, entre el 70 al 80 por ciento de todo el territorio de Puerto Príncipe. Aún así, quiero que ustedes sepan que no están cerca de nuestras fronteras. Todas las bandas, las principales bandas que operan están en el Puerto Príncipe y las más cercanas están en Croix-des-Bouquets", subrayó.

Fernández Onofre indicó que la distancia más cercana de las bandas a territorio dominicano es en la comunidad Ganthier, por la frontera con Jimaní.

"Ahora bien, quiero destacarles que la banda que está más cercana a nuestra frontera está después de Ganthier, es decir, está después de 26 kilómetros de distancia", acotó durante su intervención en el programa de hoy cuyo tema fue "Seguridad fronteriza".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-53106-pm-6eef70d6.jpeg Mapa de la presencia de las pandillas en Haití. (CAPTURA DE VIDEO DE LA PRESIDENCIA)

Otro punto que destacó el ministro de Defensa fue que comerciantes de territorio haitiano han unido su fuerza para defenderse. Citó entre ellos, a los de Malpasse, Fond-Parisien, Ganthier y Mirebalais.

"En Fond Parisien, así como en Mirebalais, existen unidades de autodefensa de la población que se han unido para defender sus territorios. Pero debo señalarles algo que ustedes también lo saben y es que recuerden que las poblaciones del lado haitiano son todas poblaciones de comerciantes. Llámense Juana Méndez, Belladère, Anse-à-Pitres, Fond-Parisien, son poblaciones de comerciantes y ellos están defendiendo su negocio", planteó.

"Y es bueno señalarles, es bueno señalarles y, con eso le hago un énfasis, es que las bandas desde que inició este proceso se han mantenido en su mismo lugar, no han avanzado hacia nuestras fronteras. En ningún momento ellas han avanzado ni a Elías Piña ni a Jimaní" Carlos Fernández Onofre Ministro de Defensa “

LA Agenda Semanal, al igual que las anteriores semanas, estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader. En esta ocasión participaron el ministro de Defensa, Fernández Onofre; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, entre otras autoridades de seguridad.

La entrega de este lunes cambió la hora (se realizó a partir de las 3:00 de la tarde) y el tema a abordar ante la situación tensa que se vive en la frontera luego del secuestro de cuatro técnicos militares de El Salvador, cuyo destino buscan autoridades haitianas y un contingente que envió el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele.