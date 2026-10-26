Dominicano en Rusia cuestiona denuncias de engaño: "Uno sabe a lo que viene"

Familiares de dominicanos en Rusia exigen retorno tras ofertas engañosas pero este dominicano asegura que saben a qué van a Rusia. ( IMAGEN TOMADA DE INSTAGRAM MUNDORD. )

Un dominicano que afirma encontrarse en Rusia para incorporarse a sus fuerzas militares difundió un video en el que cuestiona las denuncias de compatriotas que aseguran haber sido engañados para participar en la guerra contra Ucrania.

En la grabación, divulgada en Instagram por la cuenta Mundo RD TV, el hombre sostiene que algunos dominicanos conocen las condiciones de los contratos que firman, reciben los pagos correspondientes y posteriormente intentan abandonar sus compromisos.

"El lío es que los dominicanos, cuando cobran su cuarto (dinero), quieren irse", afirma mientras muestra a varias personas que identifica como dominicanos y colombianos.

El hombre también sostiene que los contratos contemplan una permanencia de un año y que los participantes deben cumplir ese período antes de regresar a sus respectivos países.

"Aquí venimos, uno sabe aquí a lo que uno viene, a buscar cuarto, pero tenemos que cumplir", expresa.

Durante la grabación menciona a personas procedentes de Baní y San Cristóbal, así como a ciudadanos colombianos que, según asegura, se encuentran con él.

El protagonista del audiovisual rechaza que los extranjeros estén retenidos contra su voluntad y cuestiona las versiones difundidas en redes sociales sobre las condiciones en que permanecen en territorio ruso.

No presenta documentos que permitan comprobar las condiciones de los contratos ni demuestra que los dominicanos que han denunciado engaños conocieran previamente que participarían en operaciones militares. No ha sido posible establecer su identidad, ubicación exacta o si ha participado directamente en combates.

Reacciones divididas en las redes sociales

El video provocó opiniones encontradas entre usuarios de Instagram.

Algunos respaldaron las declaraciones del dominicano y cuestionaron que personas que habrían recibido dinero por incorporarse a las fuerzas rusas busquen posteriormente regresar sin cumplir sus contratos.

Otros advirtieron que la situación podría cambiar cuando los reclutas sean enviados al frente de guerra.

"Deja que te manden al frente", escribió un usuario, mientras otro cuestionó si el protagonista del video había participado ya en operaciones militares.

También hubo comentarios que señalaron los riesgos de participar en una guerra sin experiencia o preparación suficiente.

Familiares denuncian ofertas de trabajo engañosas

Las declaraciones del hombre contrastan con las denuncias presentadas por familiares de dominicanos que viajaron a Rusia mediante ofertas laborales y posteriormente habrían sido incorporados a actividades militares.

El pasado 19 de octubre, decenas de familiares marcharon en Haina, provincia San Cristóbal, para exigir la intervención del presidente Luis Abinader y el retorno de sus parientes.

Durante la protesta, varias madres aseguraron que sus hijos habían viajado con propuestas de empleo como mecánicos, electricistas, soldadores o trabajadores de la construcción.

Ana Brioso denunció que su hijo, Juan Ramón Sánchez Brioso, de 39 años, había recibido una oferta para trabajar como mecánico y que, una vez en Rusia, habría sido presionado para firmar documentos.

Por su parte, Jacqueline Félix aseguró que su hijo, Michael Enrique Campuzano Félix, de 33 años, es publicista y nunca había manejado un arma de fuego.

Las familias también denunciaron dificultades para comunicarse con sus parientes y, en determinados casos, la presunta retención de sus documentos.

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Cancillería gestionó el regreso de cuatro dominicanos

La difusión del video coincide con las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) para facilitar el retorno de cuatro dominicanos que viajaron a Rusia con la intención de incorporarse a sus Fuerzas Armadas, pero desistieron antes de suscribir contratos militares.

Según informó la Cancillería el domingo 25 de octubre, los ciudadanos contactaron el día 23 a la embajada dominicana para comunicar su decisión de no firmar con el Ministerio de Defensa ruso.

Las autoridades rusas facilitaron su traslado a Moscú, donde recibieron asistencia consular, alimentación y alojamiento. Posteriormente, la Cancillería adquirió los boletos para su regreso a República Dominicana.