Familia lleva más de un mes sin comunicarse con santiaguero que combate en Rusia

José Miguel Jiménez Gil, dominicano que presuntamente estaría combatiendo en Rusia en la guerra contra Ucrania. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Los familiares de José Miguel Jiménez Gil, un santiaguero que viajó a Rusia en julio pasado para combatir en la guerra de Rusia y Ucrania, llevan más de un mes sin tener noticias de él.

Yocelyn Jiménez Gil, hermana del dominicano, expresó su preocupación por la falta de comunicación y manifestó su esperanza de que las autoridades puedan localizarlo y lograr su regreso al país con vida.

La mujer explicó que, antes de perder el contacto, su hermano acostumbraba a escribirles y enviarles notas de voz. Sin embargo, desde hace más de un mes, la familia no ha podido comunicarse con él.

Gestiones de las autoridades

Los familiares tampoco han recibido información sobre su paradero ni confirmación de que figure entre los dominicanos que podrían regresar al país como parte de las gestiones de las autoridades para dar seguimiento a los casos de ciudadanos que viajaron a Rusia para participar en el conflicto bélico.

"Yo tengo mucha esperanza de que me traigan a mi hermano vivo", manifestó Yocelyn, quien destacó que José Miguel es padre de dos niños, de ocho y seis años.

La familia permanece a la espera de los resultados de las gestiones de las autoridades dominicanas.

Según sus familiares, José Miguel Jiménez Gil salió del país bajo engaño, tras recibir una oferta de trabajo en Canadá, pero posteriormente fue trasladado a Rusia.