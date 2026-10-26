Las banderas, los uniformes y las delegaciones de 32 países marcaron este lunes el desfile de representantes policiales durante la ceremonia inaugural de los IV Juegos Mundiales de Policía, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

Más de 600 agentes deportistas participan en esta competencia de la Unión Deportiva Internacional de Policías (USIP), que convierte a la República Dominicana en el primer país del Caribe en acoger este evento deportivo internacional.

El acto, celebrado en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, dio inicio a una jornada que reúne a miembros de cuerpos policiales de diferentes naciones para competir e intercambiar experiencias entre instituciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-125529-pm-1-3a4836a9.jpeg Representantes de Venezuela. (DANIA ACEVEDO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-125529-pm-4ee327c1.jpeg Representantes de San Martín. (DANIA ACEVEDO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-125531-pm-993d0379.jpeg Representas de India. (DANIA ACEVEDO.) ‹ >

Competencias deportivas

Las competencias se desarrollarán hasta el 30 de octubre en Santo Domingo, San Cristóbal y Cap Cana, en siete disciplinas: tiro práctico, carrera de 10 kilómetros, judo, natación, baloncesto 3x3, voleibol de playa y golf.