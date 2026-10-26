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VIDEO | República Dominicana inaugura los IV Juegos Mundiales de Policía

La competencia reúne a más de 600 agentes de 32 países en diversas disciplinas deportivas

    Las banderas, los uniformes y las delegaciones de 32 países marcaron este lunes el desfile de representantes policiales durante la ceremonia inaugural de los IV Juegos Mundiales de Policía, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

    Más de 600 agentes deportistas participan en esta competencia de la Unión Deportiva Internacional de Policías (USIP), que convierte a la República Dominicana en el primer país del Caribe en acoger este evento deportivo internacional.

    • El acto, celebrado en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, dio inicio a una jornada que reúne a miembros de cuerpos policiales de diferentes naciones para competir e intercambiar experiencias entre instituciones.
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    <br>Representantes de Venezuela.
    Representantes de Venezuela. (DANIA ACEVEDO.)
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    Representantes de San Martín.
    Representantes de San Martín. (DANIA ACEVEDO.)
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    Representas de India.
    Representas de India. (DANIA ACEVEDO.)

      Competencias deportivas

      Las competencias se desarrollarán hasta el 30 de octubre en Santo Domingo, San Cristóbal y Cap Cana, en siete disciplinas: tiro práctico, carrera de 10 kilómetros, judo, natación, baloncesto 3x3, voleibol de playa y golf.

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      TEMAS -

        Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.