Hasta US$1,150 por contenedor: las tarifas que cobran las pandillas en las carreteras de Haití

Ministro de Defensa asegura que las organizaciones criminales mantienen el control de todas las vías terrestres de acceso a Puerto Príncipe. ( EFE )

Las bandas armadas que controlan importantes carreteras de Haití imponen cobros de hasta 1,150 dólares a los contenedores de 40 pies y de 576 dólares a los de 20 pies que transitan por las vías bajo su dominio, según reveló este lunes el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

El funcionario explicó que las organizaciones criminales han establecido puntos de cobro en las principales rutas que conectan Puerto Príncipe con otras localidades haitianas, incluidas las carreteras que conducen hacia la frontera con República Dominicana.

Durante su participación en LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader, Fernández Onofre indicó que entre Jimaní y Puerto Príncipe existen aproximadamente siete peajes controlados por las pandillas.

"Para que ustedes tengan una idea del control que tienen las bandas en las rutas que conectan con nuestras fronteras, un contenedor de 40 pies paga 1,150 dólares por peaje. Uno de 20 pies, 576", expresó el ministro.

Explicó que los montos también dependen del tamaño de los vehículos y de las mercancías transportadas, lo que evidencia un sistema de cobros diferenciados impuesto por los grupos armados.

El ministro no precisó si las tarifas mencionadas se aplican por igual en los siete puntos de cobro ni cuánto termina pagando un transportista por completar el recorrido entre la frontera dominicana y la capital haitiana.

Las pandillas controlan las entradas a Puerto Príncipe

Fernández Onofre aseguró que las organizaciones criminales mantienen el control de todas las vías terrestres de acceso a Puerto Príncipe, una situación que les permite imponer pagos a los vehículos que transportan mercancías.

Durante su exposición, indicó que las pandillas dominan entre el 80 % y el 90 % de la capital haitiana, además de importantes territorios de su periferia.

Entre las localidades mencionadas figuran Kenscoff, Ganthier y Croix-des-Bouquets, donde los grupos armados mantienen posiciones que afectan la circulación terrestre.

Una de las rutas señaladas por el ministro fue la carretera nacional número 8, que conecta el paso fronterizo de Jimaní con Puerto Príncipe a través de Malpasse, Fonds-Parisien y Ganthier.

También identificó la carretera 305, que comunica la zona de Elías Piña con Belladère, La Caoba y Mirebalais, como otro de los corredores donde las pandillas mantienen presencia y control sobre determinados tramos.

Los cobros descritos por Fernández Onofre representan una fuente de ingresos para los grupos armados y un costo adicional para el transporte de mercancías, en un país cuya actividad comercial depende de la circulación de productos por estas carreteras.

Las bandas no han llegado a los pasos fronterizos

Pese al control que mantienen las pandillas sobre importantes corredores comerciales, el ministro aseguró que las organizaciones criminales todavía permanecen alejadas de los principales pasos fronterizos dominicanos.

"Desde que ha iniciado este proceso se han mantenido en su mismo lugar, no han avanzado hacia nuestras fronteras", sostuvo.

Explicó que en localidades como Fonds-Parisien y Mirebalais operan grupos comunitarios de autodefensa que se han organizado para impedir el avance de las pandillas hacia sus territorios.

Según Fernández Onofre, estas organizaciones han logrado rechazar incursiones de los grupos criminales, incluida una que alcanzó la localidad haitiana de La Caoba.

El ministro también aseguró que no existen indicios de presencia de las principales bandas en las zonas de Ouanaminthe (Juana Méndez), frente a Dajabón, ni en Anse-à-Pitres, frente a Pedernales.

Las autoridades dominicanas mantienen un monitoreo de los movimientos de los grupos armados, especialmente en los corredores que conectan el interior haitiano con la frontera.

Durante el encuentro, el presidente Abinader advirtió que el Gobierno dominicano no permitirá que las bandas se establezcan a menos de 20 kilómetros de la frontera y que cualquier actuación se realizaría en coordinación con las autoridades haitianas.