Abinader afirma que autoridades haitianas desconocen la situación de los cuatro salvadoreños desaparecidos

El presidente Luis Abiander. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que las autoridades haitianas desconocen la situación en que se encuentran los cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada de pandillas en las afueras de Puerto Príncipe, y evitó especular sobre si permanecen con vida.

El mandatario respondió así a una pregunta del director y fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro, durante LA Agenda Semanal, dedicada a la crisis de Haití y a las medidas de seguridad implementadas en la frontera dominicana.

"¿Y cuál es su creencia, presidente? ¿Están vivos los cuatro salvadoreños?", preguntó De Castro.

"No quiero hacer ninguna especulación porque estamos hablando de personas y de familias", respondió Abinader, quien explicó que los informes recibidos desde Haití indican que existe desconocimiento sobre la situación de los militares.

Ante una segunda pregunta de De Castro, quien quiso precisar si ese desconocimiento correspondía a las propias autoridades haitianas, el gobernante respondió afirmativamente.

"De las autoridades sobre el estatus de ellos", puntualizó.

Los cuatro aerotécnicos salvadoreños, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), permanecen desaparecidos desde el 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue atacado por grupos armados en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe.

El hecho provocó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciara una operación militar para localizar a sus compatriotas y reforzara la presencia de efectivos salvadoreños en Haití.

La incertidumbre sobre su paradero se agravó después de que la fuerza multinacional recibiera restos humanos que podrían corresponder a los desaparecidos, aunque aclaró que no ha podido confirmar su identidad.

Bukele rechazó que esos restos pertenezcan a los cuatro salvadoreños.

¿Qué ocurre en Haití para justificar el refuerzo fronterizo?

Durante el mismo encuentro, Aníbal de Castro planteó al mandatario una segunda interrogante sobre las razones del reforzamiento militar dominicano, tomando en cuenta que las pandillas no han alcanzado el límite de 20 kilómetros de la frontera establecido por el Gobierno y que, según la información presentada, no se ha producido una escalada reciente de sus ataques hacia territorio dominicano.

"No se ha cruzado la línea roja para República Dominicana, que son 20 kilómetros de la frontera. No ha habido más ataques de las pandillas, o sea, que la situación en Haití es la misma desde hace algún tiempo. Sin embargo, la República Dominicana refuerza su frontera", observó De Castro.

El director de Diario Libre recordó, además, que Abinader había planteado la posibilidad de que Haití estuviera ante un momento decisivo en la lucha contra las organizaciones criminales.

"¿Qué está ocurriendo que nosotros no sabemos y que debemos saber?", preguntó.

Abinader explicó que la decisión de reforzar la frontera responde a las posibles consecuencias de una intensificación de las operaciones militares contra las pandillas, luego del ataque a los integrantes del contingente salvadoreño.

El mandatario sostuvo que el secuestro de los cuatro militares ha provocado indignación entre los países que participan en la misión internacional y que podría impulsar una actuación más enérgica para enfrentar a las organizaciones criminales.

"Ese caso ha desatado también una situación lógica de indignación y se ha visto como un desafío, no solamente a El Salvador, sino también a los países miembros del grupo de supresión de pandillas", expresó.

Según el presidente, el ataque ha permitido a los gobiernos participantes apreciar directamente la violencia que ejercen estos grupos, una situación que anteriormente muchos de ellos conocían principalmente a través de las informaciones internacionales.

"Esa indignación, yo pienso, que va a ayudar a poner un mayor énfasis de todos esos países, y quiero pensar así, en destruir y eliminar de una vez y por todas esas pandillas", afirmó.

Abinader asegura que no es el momento de mayor riesgo para RD

Pese a las medidas adoptadas, el presidente insistió en que República Dominicana no enfrenta actualmente su escenario de mayor riesgo como consecuencia de la crisis haitiana.

Recordó que durante su administración se han producido algunos de los episodios más graves de inestabilidad en Haití, particularmente desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

Sin embargo, consideró que el escenario actual exige mantener medidas preventivas ante la posibilidad de un incremento de las operaciones armadas en el vecino país.

"Es lógico que, si tú tienes una acción, se incrementa una acción bélica desde un lado, pues es lógico que tú incrementes la seguridad como un factor de seguridad protocolar", explicó.

El mandatario también reveló que la crisis haitiana no era originalmente el tema previsto para LA Agenda Semanal, pero que decidió modificar la convocatoria para explicar a la población la situación del país vecino y el nivel de riesgo que representa para República Dominicana.

El Gobierno anunció durante el fin de semana el envío de dos batallones adicionales a la frontera sur, acompañados de equipos pesados y artillería, como parte de un reforzamiento preventivo que se suma a los aproximadamente 11,000 efectivos desplegados en labores de seguridad fronteriza.