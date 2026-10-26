Cancillería dice que mensaje atribuido a Bukele contra República Dominicana es falso

La Cancillería aseguró que ambos gobiernos mantienen una comunicación permanente y advirtió sobre la difusión de informaciones falsas. ( ARCHIVO DL )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este lunes que es falsa una publicación difundida en redes sociales que atribuye al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, supuestas declaraciones contra el Gobierno y las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.

La Cancillería dijo que el mandatario salvadoreño no realizó las declaraciones que se le atribuyen y que el contenido difundido hace referencia a una cuenta inexistente.

El Mirex informó que realiza las verificaciones correspondientes para determinar el origen de la cuenta desde la que se difundió la información falsa e identificar a los posibles responsables.

La institución indicó que, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, podrían emprenderse acciones judiciales contra los responsables, conforme al marco legal vigente.

Ante esta situación, la Cancillería exhortó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de las informaciones atribuidas a autoridades extranjeras antes de compartirlas, especialmente cuando procedan de cuentas no oficiales o de fuentes cuya identidad no haya sido comprobada.

Relaciones diplomáticas

Asimismo, reiteró que las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y El Salvador se mantienen en un marco de cooperación y comunicación permanente entre ambos gobiernos.

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