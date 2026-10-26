Policía arresta a cuatro colombianos acusados de robo a mano armada en Piantini

Agentes custodian a los cuatro colombianos acusados de robo junto a la mercancía decomisada. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA )

La Policía Nacional informó este lunes que arrestó a cuatro hombres de nacionalidad colombiana, acusados de cometer robos a mano armada en el sector Piantini, del Distrito Nacional.

Los detenidos fueron identificados como Fabio Nelson Herrera Bedoya, de 45 años; Carlos Andrés López Usuga, de 31; Víctor Alfonzo Salamanca Cruz, de 38, y Diego Alexander Cetina Liberato, de 42.

La institución del orden explicó, mediante una nota de prensa, que durante el operativo los agentes ocuparon una pistola calibre 9 milímetros con 13 cápsulas, recuperaron un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo e incautaron dos vehículos, una motocicleta y seis teléfonos celulares.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-180214-1-8ccde547.jpeg Evidencia ocupada por las autoridades. (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-180214-2-416abcbe.jpeg Celulares y documentos ocupados por las autoridades. (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA ) ‹ >

Las investigaciones se iniciaron a raíz de varias denuncias, entre ellas la presentada por un ciudadano que reportó haber sido despojado violentamente de un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo de 18 quilates, con bisel negro y correa Oysterflex.

Asimismo, los investigadores daban seguimiento a un intento de asalto a mano armada contra otro ciudadano, ocurrido en la calle André Julio Aybar, en el referido sector. Según las investigaciones, los presuntos responsables habrían intentado despojar a la víctima de una cadena y un reloj Rolex.

Evidencias incautadas

Según la Policía, a Fabio Nelson Herrera Bedoya se le ocupó una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9 milímetros, modelo 5906, con su cargador y 13 cápsulas.

A Carlos Andrés López Usuga le ocuparon el reloj Rolex reportado como sustraído, así como una motocicleta Bajaj Pulsar N250, negra, del año 2025 y sin placa. También tenía en su poder una licencia de conducir colombiana, una licencia internacional y un documento de identidad que, según el informe policial, sería falso y estaría a nombre de otra persona.

En tanto, a Víctor Alfonzo Salamanca Cruz se le ocupó una yipeta Kia Seltos blanca, del año 2023, mientras que a Diego Alexander Cetina Liberato le retuvieron una yipeta Ford Escape negra, del año 2019.

De acuerdo con las investigaciones, ambos vehículos habrían sido utilizados para vigilar y dar seguimiento a posibles víctimas.

Investigación en curso

Durante la intervención, los agentes también incautaron seis teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, que serán analizados como parte del proceso investigativo.

La Policía informó que las características de los detenidos y las evidencias recopiladas están siendo verificadas con las imágenes obtenidas durante las investigaciones, con el propósito de establecer las responsabilidades individuales en los hechos denunciados.