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Prisión preventiva contra militar acusado de matar a su expareja de un disparo en Azua

La víctima, de 36 años, murió de un disparo en la cabeza. Abogado de la familia asegura que el crimen ocurrió en presencia de una adolescente de 15 años

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    Prisión preventiva contra militar acusado de matar a su expareja de un disparo en Azua
    Mayra Alejandra Lara, de 36 años. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    Un primer teniente de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), acusado de quitarle la vida de un disparo a su expareja sentimental en el distrito municipal Los Jovillos, fue enviado este lunes a prisión preventiva por tres meses, mediante una decisión del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Azua.

    El imputado, Arcadio Montero D´Oleo, deberá cumplir la medida de coerción en el centro penitenciario del kilómetro 15 de Azua, conforme a la disposición de la jueza Dayana Gil.

    Montero D´Oleo está acusado de provocar la muerte de Mayra Alejandra Lara, de 36 años, quien recibió un disparo en la región auricular derecha, según establece el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

    El crimen ocurrió la pasada semana en el kilómetro 7 de Los Jovillos, donde, de acuerdo con las investigaciones preliminares, el militar habría atacado a su antigua compañera sentimental, con quien llevaba un tiempo separado.

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    Piden condena de 40 años

    El abogado Arcenio Jiménez, representante legal de la parte afectada, calificó como adecuada la decisión del tribunal y sostuvo que la gravedad del caso amerita una sanción ejemplar.

    El jurista afirmó que la mujer fue ultimada en presencia de una adolescente de 15 años, circunstancia que, a su juicio, agrava el hecho atribuido al oficial militar.

    • Jiménez adelantó que procurará que el imputado sea condenado a 40 años de prisión por la muerte de su expareja.

    Mientras tanto, el Ministerio Público, junto con los organismos de investigación criminal, continúa profundizando las pesquisas para establecer las circunstancias en que ocurrió el homicidio y determinar qué habría motivado al acusado a cometer el hecho.

    Las autoridades trabajan en la recopilación de testimonios, pruebas materiales y resultados periciales que permitan sustentar la acusación durante las próximas etapas del proceso judicial.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.