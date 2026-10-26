El presidente Luis Abinader explicó este lunes que el reforzamiento militar de la frontera dominicana responde a la posibilidad de que se intensifiquen las operaciones contra las pandillas en Haití, tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños, y no a un incremento inmediato de las amenazas contra República Dominicana.

El mandatario ofreció la explicación durante LA Agenda Semanal, al responder una pregunta del director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro, quien cuestionó las razones del incremento de la presencia militar dominicana cuando los grupos criminales haitianos no han avanzado hacia la frontera y las autoridades aseguran que el país no enfrenta su momento de mayor riesgo.

"No se ha cruzado la línea roja para República Dominicana, que son 20 kilómetros de la frontera. No ha habido más ataques de las pandillas, o sea, que la situación en Haití es la misma desde hace algún tiempo. Sin embargo, la República Dominicana refuerza su frontera", planteó De Castro.

El director fundador de Diario Libre también recordó que Abinader había señalado que Haití podría estar ante un momento decisivo frente a las organizaciones criminales.

"¿Qué está ocurriendo que nosotros no sabemos y que debemos saber?", preguntó De Castro.

El efecto de los cuatro salvadoreños desaparecidos

Abinader respondió que la desaparición de los cuatro integrantes del contingente salvadoreño ha provocado una reacción de indignación entre los países que participan en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una situación que, a su juicio, podría traducirse en operaciones militares más intensas contra los grupos armados.

"Ese caso ha desatado también una situación lógica de indignación y se ha visto como un desafío, no solamente a El Salvador, sino también a los países miembros del grupo de supresión de pandillas", expresó.

El mandatario sostuvo que el incidente ha puesto de manifiesto la violencia de las organizaciones criminales haitianas ante gobiernos que anteriormente conocían la gravedad del problema principalmente a través de los medios internacionales.

"Ahí se ha visto la crueldad, se ha visto la acción sin límites de estas bandas criminales, que muchas veces, Aníbal, esos países lo veían desde las noticias internacionales y a veces con muy poca insistencia", afirmó.

En ese sentido, consideró que el ataque podría aumentar la determinación de los países participantes en la misión internacional para combatir a las pandillas.

"Esa indignación, yo pienso, que va a ayudar a poner un mayor énfasis de todos esos países, y quiero pensar así, en destruir y eliminar de una vez y por todas esas pandillas", manifestó.

¿Por qué reforzar la frontera si el riesgo no ha aumentado?

El presidente explicó que, ante la posibilidad de una intensificación de los enfrentamientos en Haití, corresponde a República Dominicana adoptar medidas preventivas para proteger su territorio.

"Es lógico que, si tú tienes una acción, se incrementa una acción bélica desde un lado, pues es lógico que tú incrementes la seguridad como un factor de seguridad protocolar", sostuvo.

De esa manera, Abinader vinculó el despliegue adicional de las Fuerzas Armadas dominicanas con las posibles repercusiones de una mayor ofensiva internacional contra las organizaciones criminales haitianas.

Sin embargo, reiteró que el país no atraviesa actualmente su momento de mayor vulnerabilidad frente a la crisis del vecino territorio.

Abinader recordó que durante su administración se han producido algunos de los episodios más graves de la inestabilidad haitiana, particularmente después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021.

A pesar de ello, insistió en que la situación actual no representa el mayor nivel de riesgo que ha enfrentado República Dominicana durante ese período.

Dos batallones adicionales en la frontera

Las declaraciones se producen después de que el Gobierno anunciara el envío de dos batallones adicionales hacia la frontera sur, acompañados de equipos pesados y artillería.

El reforzamiento se suma a los aproximadamente 11,000 militares que, según el Gobierno, ya estaban destinados a las labores de seguridad en la zona fronteriza.

Durante LA Agenda Semanal, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró que las principales pandillas haitianas mantienen sus posiciones alejadas de los pasos fronterizos dominicanos.

El funcionario sostuvo que, aunque los grupos armados controlan importantes rutas de comunicación del interior de Haití, no existen indicios de que se hayan aproximado a los principales puntos de entrada a República Dominicana.

Por su parte, Abinader advirtió que el Gobierno no permitirá que las bandas criminales se establezcan a menos de 20 kilómetros de la frontera dominicana y que cualquier actuación se realizaría en coordinación con las autoridades haitianas.

Cambió el tema de LA Agenda Semanal

El presidente también reveló que había decidido modificar el tema originalmente previsto para el encuentro semanal con los medios de comunicación, a fin de ofrecer explicaciones sobre la crisis haitiana y sus posibles consecuencias para República Dominicana.

"Confieso que tenía otro tema y quisimos cambiarla para tratar el tema haitiano", expresó.

Señaló que el propósito era explicar la situación real del país vecino y el nivel de riesgo que representa para la seguridad dominicana.

En sus respuestas a De Castro, el mandatario no identificó nuevos movimientos de pandillas hacia la frontera ni anunció que existiera una amenaza inminente contra el territorio nacional.