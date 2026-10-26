Desaparición de cuatro salvadoreños tensa la frontera con Haití

La desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños en Haití mantiene en marcha las operaciones de búsqueda y genera distintas versiones sobre su posible paradero, mientras República Dominicana refuerza la vigilancia en la frontera sur ante la crisis de seguridad en el vecino país.

El domingo 25 de octubre, durante un encuentro con periodistas en Santiago, el presidente Luis Abinader manifestó que este lunes sostendrá una conversación con su homólogo Nayib Bukele. "Estamos en permanente contacto para conocer lo que se está haciendo allá y si tiene alguna repercusión a República Dominicana", reiteró.

Los cuatro integrantes de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) desaparecieron el 18 de octubre, cuando hombres armados atacaron el vehículo blindado en el que viajaban por la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, mientras regresaban de un supermercado a su base.

Ayer, la GSF informó que recibió restos humanos entregados por mediación de una organización humanitaria que podrían corresponder a los desaparecidos, aunque aclaró que no podía confirmar su identidad. El comunicado tampoco precisó dónde fueron recuperados ni cuándo estarían disponibles los resultados de las pruebas de identificación.

Un día antes, Bukele, descartó que los restos pertenecieran a sus compatriotas. Según explicó, entre ellos había un niño, un hombre de mayor estatura que los técnicos desaparecidos y una persona que portaba parte del uniforme de un ejército distinto al salvadoreño. También señaló que se encontraron documentos de identidad y uniformes militares de otros países.

Emboscada y grupos criminales

El experto independiente de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Haití, William O´Neill, señaló que la emboscada la encabezó la pandilla Chen Mechan, con apoyo de la organización criminal 400 Mawozo, ambas presentes en Croix-des-Bouquets. No obstante, no se ha informado de un pronunciamiento de Chen Mechan sobre el ataque.

El grupo forma parte de la coalición de pandillas Viv Ansanm y mantiene enfrentamientos frecuentes con 400 Mawozo por el control de áreas limítrofes. Según el periodista Milo Milfort, del medio Enquête Action, a Chen Mechan se le atribuye la responsabilidad de múltiples masacres contra la población civil durante disputas territoriales.

"Financian la adquisición de armas y municiones mediante el cobro de impuestos a todas las personas y entidades en la zona que controlan", explicó Milfort. "Hacen pagar a las empresas, al gran comercio y al pequeño comercio; es este impuesto el que les permite abastecerse".

La zona donde desaparecieron los técnicos se encuentra en la entrada noreste de Puerto Príncipe, en la llanura del Cul-de-Sac, que se extiende hasta Croix-des-Bouquets. En sus inicios agrícola, esta área experimentó un proceso de urbanización durante los últimos 30 años.

Despliegue de fuerzas especiales

Tras la desaparición, el Gobierno de Bukele anunció una operación para recuperar a los cuatro hombres y desplegó efectivos de operaciones especiales en Haití. También intentó negociar con las pandillas, pero, según informaciones publicadas por medios extranjeros, las gestiones no habían recibido respuesta y ninguna organización exigió un rescate.

"Señores, los secuestrados no son combatientes. Son técnicos en el ámbito de la aviación que forman parte de nuestra misión en Haití, en el marco de una misión internacional. Nuestra misión solo cuenta con pilotos y personal técnico, cuyo trabajo principal es realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no hacer la guerra", explicó Bukele en su tuit del 21 de octubre.

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti: Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen kòm travay prensipal fè evakyasyon medikal epi sove lavi moun, pa fè lagè. Men, nou te kidnape yo yon fason lach pandan yo t ap retounen apre yo te fin achte manje nan yon makèt nan zòn nan. Se poutèt sa, jodi a nou te lanse yon operasyon militè pou pote yo sekou. Nou gen yon sèl objektif: fè kat konpatriyòt nou yo retounen lakay yo vivan, san okenn mal. Men, mwen vle pou nou menm, chèf gang yo, konprann yon bagay byen klè: atak jodi a pa anyen devan sa k ap vini si nou pa remèt toule kat otaj yo vivan. Epi pa pran pawòl nou yo pou menas san fondman. Nou deja fini ak gang yo nan El Salvador, e nou kapab fini ak nou tou. Nou toujou gen tan pou evite sa. Remèt nou kat konpatriyòt nou yo vivan, san okenn mal, epi tout bagay ap retounen jan sa te ye anvan kidnaping lan. Desizyon an nan men nou. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

Los reportes del 22 y 23 de octubre describieron la llegada de contingentes salvadoreños a Puerto Príncipe para reforzar la búsqueda.

Una publicación de medios haitianos estimó que el despliegue podía alcanzar los 450 militares. Por su parte, la GSF confirmó que sus tropas continuaban las operaciones con apoyo de helicópteros y que enfrentaron a integrantes de grupos armados.

Refuerzan la frontera sur

El mandatario Luis Abinader informó que el Gobierno dominicano desplegó dos batallones adicionales en la frontera sur, junto con equipos pesados y artillería. Según explicó, el país ya tenía cerca de 11,000 militares en la zona antes del refuerzo.

Abinader se reunió este domingo con los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores para evaluar la situación y determinar sus posibles repercusiones para el país. También afirmó que mantiene comunicación con Bukele y con la GSF, y que la colaboración dominicana incluye apoyo logístico y de inteligencia para las operaciones salvadoreñas en Haití.

El mandatario aseguró que ordenó reforzar la vigilancia con más personal militar, vehículos blindados, aeronaves y drones. "Nuestra responsabilidad es resguardar la frontera y, si se acercan, la pasarán mal", advirtió.

Pese al refuerzo de los controles en Pedernales y Elías Piña, un reporte del periódico haitiano HaitiLibre indicó que el comercio binacional continuaba funcionando y que no se registraron perturbaciones generalizadas en los intercambios comerciales fronterizos.

Para este lunes, la Presidencia informó que Abinader abordará la situación fronteriza y la crisis en Haití durante LA Agenda Semanal, que adelantó para las tres de la tarde.

Situación de violencia en Haití La desaparición de los salvadoreños ocurre en un contexto de expansión de la violencia armada. Igor Rugwiza, vocero de la GSF, explicó a Diario Libre que las pandillas mantienen una presencia importante en Puerto Príncipe y el departamento del Oeste, así como en zonas del centro del país, aunque su influencia es menor en algunas áreas del sur. La magnitud de la violencia también se refleja en las cifras de las Naciones Unidas: durante los primeros seis meses del año, Haití registró al menos 3,050 muertos y 1,401 heridos. Mientras continúan las operaciones de búsqueda y los contactos entre los gobiernos implicados, sigue sin confirmarse el paradero de los cuatro técnicos salvadoreños ni la identidad de los restos humanos recibidos por la fuerza internacional