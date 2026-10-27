Los videos y testigos que contradicen los intercambios de disparos

Cristhofer Carlos Belliard se detuvo y levantó las manos. Un agente le disparó a corta distancia. En las imágenes de una cámara de vigilancia no se observa un arma en las manos del joven al recibir el balazo. El relato policial sostenía que había abierto fuego contra la patrulla.

La grabación recoge la persecución de Belliard, conocido como "Cri Cri", a quien buscaban por un caso de robo agravado. Después del tiro, los agentes lo someten en el pavimento y lo suben a una patrulla. Murió en el hospital al que fue trasladado.

Según el comunicado policial, los agentes realizaban labores de patrullaje y prevención en la calle Mella de Villa Vázquez, en Montecristi, cuando Belliard habría disparado al advertir su presencia.

Diario Libre intentó obtener el testimonio de sus allegados. Nadie quiso hablar.

Muertes en intercambios de disparos

El caso forma parte de un registro de 98 muertes en alegados intercambios de disparos entre el 1 de septiembre y el 25 de octubre. En varios de esos hechos, familiares, vecinos o grabaciones ofrecen versiones que contradicen la explicación oficial. En otros, el temor impide recoger nuevos testimonios.

Se entregó y murió dos horas después

Juan Carlos Ventura García, "el Chulo", se presentó ante la Policía por una orden de arresto y solicitó quedar en manos de la justicia. Según Virgilio Almánzar, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, un fiscal y los agentes le dijeron que se fuera porque no tenía ningún problema.

"Quiero ponerme a manos de la justicia", les confesó Juan Carlos, de 39 años, en presencia de un representante de la entidad de Almánzar que acudió al lugar en calidad de garante.

Al regresar a su vivienda, Juan Carlos pidió que lo grabaran.

En un video explicó que no entendía porqué lo dejaron ir. "Temo por mi vida. Como ellos andan matando gente, así a lo loco". Apenas dos horas después murió en un alegado intercambio de disparos. Sus vecinos y allegados desmintieron el relato de la uniformada y aseguraron que no estaba armado y realizaba labores domésticas al momento de la irrupción policial.

Los disparos contra Araña

Aneury Santiago Cabrera Estévez, "Araña", murió en el ensanche La Paz, del Distrito Nacional. La Policía indicó que había disparado contra una patrulla. Su hermana, Judith Estévez, desmintió esa versión.

"Yo no defiendo lo mal hecho. Soy realista y digo la verdad que mi hermano era ladrón", expresó la mujer. "Ellos no tenían que matarlo así".

Declaró que sus antecedentes correspondían a robos. "Nunca mató, ni nunca apuñaló a nadie, como ellos quieren ponerlo. Ni nunca usó pistola", sostuvo.

Una grabación difundida en redes sociales muestra a agentes disparar contra Aneury, sin que en el fragmento se observe que dispare contra la patrulla. Judith denunció que le propinaron cuatro impactos, algunos cuando ya yacía en el suelo.

También rechazó los sobrenombres divulgados por la institución. Explicó que le decían "la Araña" porque, durante su reclusión en Najayo, trepaba las estructuras elevadas cuando se producían motines. "Él no es el hijo del diablo. A él le decían la Araña", declaró.

Una pala en la construcción de una cancha

Carlos Julio Féliz Sena, de 33 años, residente en La Lista, municipio de Cabral, murió el 24 de septiembre durante una intervención de agentes del Dicrim. Su hermana, Yajaira Féliz, rechazó que se produjera un intercambio de disparos y aseguró que su pariente trabajaba en la construcción de una cancha de baloncesto promovida por la iglesia Cristo Rey.

Según explicó, el joven, detenido anteriormente por conflictos relacionados con caballos ajenos, preparaba una mezcla de cemento cuando llegó la Policía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-10-at-101555-pm-6ab8e51e.jpeg Yajaira Féliz muestra el lugar en que su hermano perdió la vida. (DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-10-at-101554-pm-1-ebe36210.jpeg Numerosos testigos revelan que Carlos Julio Féliz Sena trabajaba en una cancha cuando los policías irrumpieron. (DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA) ‹ >

El pastor Víctor Sena confirmó que salió a buscar alimentos para los trabajadores y, durante su ausencia, ocurrió el suceso. Aunque no presenció los disparos, afirmó que en el lugar se encontraban más de 20 personas. Según los testimonios, el joven intentó correr al observar la presencia policial.

Cerca de una empalizada lo alcanzó un primer disparo. Después recibió otro impacto mortal.

La Policía informó que Féliz Sena había disparado contra los agentes con un artefacto de fabricación casera. "¿Cuál era el arma que tenía, la pala o una funda de cemento?", cuestionó el religioso.

De acuerdo con el relato recogido, después de los tiros los agentes le retiraron la ropa y lo trasladaron desnudo hacia un centro hospitalario.

Después de su muerte, algunos niños que presenciaron el hecho permanecen aterrorizados. Los trabajos de construcción de la cancha quedaron paralizados, ya que el temor ha impedido que los obreros continúen.

La irrupción frente a una adolescente

Sobre Randy Tejada Valdez, "Randy" o "el Cojo", las autoridades informaron que falleció el 20 de octubre, tras enfrentarse a una patrulla de la Dicrim (Dirección Central de Investigación de la Policía) en Villa Liberación, San Juan de la Maguana. Durante el procedimiento, según relata la uniformada, se le ocuparon una pistola y un arma de fabricación artesanal.

Sin embargo, de acuerdo con sus familiares, a Randy, de 31 años, lo mataron en una casa en la que se había refugiado al verse perseguido por los policías que lo buscaban por la muerte de un sargento mayor. En un fragmento audiovisual, dos testigos detallan lo sucedido.

"Vino corriendo y se metió para acá. Cuando llegaron los agentes rompieron todo", contó la dueña de la vivienda. "Nos pusimos a un lado, él se metió en el baño y ahí ellos entraron y le dijeron: ´qué tú buscas aquí´. Dispararon. Uno de los agentes me dijo ´sal si tú también no quieres´. Me caí por los escalones".

Una menor de edad que también estaba en el lugar declaró que los oficiales irrumpieron mientras la otra joven le ponía unas pestañas. "No perdonaron ni que había una menor. Tengo 16 años", expresó.

La denuncia de Villa Altagracia

José Miguel de Jesús García, "Cama Larga", tenía un prontuario que incluía robo de chivos, robo a mano armada y microtráfico de drogas.

Sixto Emiliano, director de la seccional de Derechos Humanos en Villa Altagracia, denuncia que a José lo acribillaron en la madrugada del 28 de septiembre en el aposento de su casa.

"Hacía un mes que Dicrim le hizo una requisa y no encontraron nada", refiere. Una de sus fuentes le reveló que, una semana antes de la muerte, un agente de la Dicrim al que José supuestamente pagaba un "peaje" semanal se negó a recibir el dinero.

Según contaron a Emiliano, a José le propinaron tres disparos mientras permanecía de rodillas con las manos detrás de la cabeza. Luego, agentes de la Dicrim lo sacaron arrastrando del aposento y lo lanzaron en la parte de atrás de una camioneta de la Dintel (Dirección de Inteligencia Delictiva).

"Estamos viendo como se le abrió la puerta al diablo. Cómo se le permite todo a estos caníbales. Años atrás, lo hacían un poco más oculto. Ahora les dieron licencia para asesinar a seres humanos como si fueran animales", lamenta el activista.

El joven que competía en tenis

Según la Policía, a Luis David Fortuna Perdomo, "Caco de Leche", lo buscaban mediante orden de arresto por la muerte de una niña. Un informe detalla que abrió fuego contra los agentes. En el lugar ocuparon una pistola calibre .380. Murió el 21 de septiembre mientras recibía atenciones médicas en Verón-Punta Cana.

Una persona, que requirió mantener su identidad en reserva, cuestionó esa historia. "Lo asesinaron vilmente en una habitación. No fue en la calle", lamentó.

La fuente aseguró que las lesiones que presentaba en su cuerpo el hombre de 27 años eran numerosas. Aunque reconoció que Luis tenía antecedentes relacionados con drogas y otros hechos, negó que fuera responsable de la muerte de la menor.

Durante su adolescencia, Luis destacó en disciplinas deportivas, llegando a participar en competencias de tenis donde obtuvo varios galardones.

Esos reconocimientos juveniles también forman parte de la historia que sus allegados eligen recordar.

Las otras familias que denuncian

"Él lo único que hacía era vender su droga, pero estaba tranquilo. Incluso, andaba con una mujer recién parida. A él (la Policía) no lo estaba buscando", lamentó una pariente de Eudy Antonio Infante de León, sobre el reporte de su muerte en un intercambio de disparos en Santiago Oeste.

Sus familiares negaron que hubiera un enfrentamiento y denunciaron que los agentes implantaron en la escena el arma cuya ocupación reportaron.

Según el informe policial, Cristofer Almonte Díaz, "Niño", de 19 años, se desplazaba en un automóvil junto a otras dos personas, en la avenida Circunvalación Norte, en Santiago. La uniformada sostenía que el joven se desmontó del vehículo y arremetió a balazos contra los agentes. Seneida Díaz, madre de la víctima, aseguró que a su hijo lo detuvieron con vida y después lo llevaron a una vivienda, donde, según denunció, lo ejecutaron.

Una queja similar expresaron los familiares de Pedro Núñez, "Puli", quien tenía sometimientos a la justicia por casos relacionados con sustancias controladas. El joven falleció cerca del balneario La Poza, ubicado en Villa Riva, provincia Duarte, en otro alegado intercambio de disparos.

Un escenario parecido se denunció tras la muerte de un haitiano apodado Bobo en un operativo en el sector Aguas Locas, en el kilómetro 15 de las Américas, en Santo Domingo Este. Aunque reconocieron que era delincuente, residentes de la zona desmintieron la versión policial.

Horas antes de su muerte, Edward Cabrera, "Glizzy Record", había publicado varios estados en sus redes sociales en los que expresaba preocupación de que algo podría ocurrirle.

Su madre, Dulce Carrera, afirmó que su hijo no tenía querellas ni órdenes de arresto. La hermana de la víctima, Rosely Encarnación Carrera, sostuvo que los agentes embistieron el vehículo en el que se desplazaba su hermano y que, cuando este abrió la guagua, empezaron a dispararle.

En el caso de Belliard, en Villa Vázquez, la cámara dejó un registro que contradice el relato del enfrentamiento. Sus allegados optaron por callar. La grabación y ese silencio forman parte de lo que queda después de los disparos.

Indhira Suero Acosta Periodista y docente universitaria, creadora de la columna Negrita Come Coco. Es exbecaria Fulbright y posee una maestría de la Universidad del Sur de la Florida. Entre sus coberturas se destacan historias sobre derechos humanos, migración, género y temas del Caribe.

Omar Medina Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.