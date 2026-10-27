Crecida del río Las Cuevas deja comunidades parcialmente incomunicadas en Azua

El río Las Cuevas, el cual ha experimentado crecida este martes. ( CEDIDO A DL. )

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron la crecida del río Las Cuevas, dejando parcialmente incomunicadas desde la noche del lunes a las comunidades de Arroyo Corozo, Las Guamas y Las Avispas, pertenecientes al municipio de Guayabal, en la provincia Azua.

El aumento del caudal del afluente dificultó la comunicación terrestre entre estas localidades, debido a la fuerza de las aguas que atraviesan los puntos utilizados por los residentes para desplazarse hacia otras comunidades.

La situación genera preocupación por las dificultades que representa para el traslado de personas, el transporte de productos agrícolas y el acceso a servicios esenciales, especialmente ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones en esta zona montañosa de la provincia.

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La crecida del río Las Cuevas vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades rurales que dependen de pasos sobre ríos y arroyos para mantener su comunicación con otras localidades.

Fuertes vientos provocan daños en vivienda

En otro hecho relacionado con las condiciones meteorológicas, los fuertes vientos registrados en el distrito municipal Emma Balaguer, conocido como Finca Seis, perteneciente al municipio de Azua, provocaron el colapso del techo de una vivienda.

El desprendimiento de la estructura ocasionó daños materiales en la residencia, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre la magnitud de las pérdidas ni se ha informado de personas lesionadas.

Impacto de las lluvias

Ambos acontecimientos se producen en medio de las condiciones de inestabilidad atmosférica que afectan distintas localidades de la región Sur, donde las precipitaciones han provocado crecidas de ríos, inundaciones y dificultades en la circulación terrestre.

La situación mantiene la atención sobre las comunidades ubicadas en las proximidades de ríos y cañadas, así como sobre las viviendas vulnerables a las fuertes ráfagas de viento.

Hasta el momento, no se ha precisado cuándo podría restablecerse completamente el tránsito hacia las tres comunidades afectadas por la crecida del río Las Cuevas.