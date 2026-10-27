Dasac lleva alimentos a familias afectadas por las inundaciones en varias provincias

Entre las demarcaciones atendidas figuran La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Juan, Elías Piña, Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua y el Distrito Nacional. ( CEDIDA POR EL DASAC )

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) desplegó operativos de asistencia alimentaria en varias provincias afectadas por las lluvias e inundaciones, con la distribución de comida cocida y cruda, además de otros insumos para las familias damnificadas.

Las jornadas se realizan por disposición del director general de la institución, Edgar Augusto Féliz Arbona, mediante los comedores comunitarios, las cocinas móviles y operativos casa por casa.

Entre las demarcaciones atendidas figuran La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Juan, Elías Piña, Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua y el Distrito Nacional, entre otras zonas afectadas por las precipitaciones, conforme a una nota de prensa de la entidad.

Féliz Arbona informó que el comité de emergencia de Dasac permanece en sesión permanente para dar seguimiento a las condiciones climáticas y coordinar la respuesta con los organismos de socorro, las gobernaciones y las alcaldías.

El funcionario explicó que la prioridad es garantizar la alimentación de las familias afectadas y atender sus necesidades más urgentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-27-at-14130-pm2-778649c2.jpeg El Dasac hizo entrega casa por casa, entre otras modalidades. (CEDIDA POR EL DASAC)

Una vez superada la etapa inicial de la emergencia, la institución prevé activar una segunda fase de su protocolo, que incluye el levantamiento de los daños para gestionar la reposición de muebles, electrodomésticos y otros enseres del hogar que hayan quedado inservibles por las inundaciones.

El director de Dasac indicó que el presidente Luis Abinader se mantiene atento al desarrollo de las operaciones de asistencia.

La institución también instruyó a sus equipos y enlaces provinciales a mantener la vigilancia en las comunidades y reportar las necesidades identificadas, con el propósito de facilitar una respuesta oportuna.

Los operativos buscan complementar las labores de los organismos de socorro y brindar apoyo a los hogares que han sufrido las consecuencias de las lluvias.