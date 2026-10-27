Defensa Civil reporta crecida del río Soco en El Seibo e inundaciones en San Pedro de Macorís

Sector Kennedy, donde está el hospital Jaime Oliver Pino, en San Pedro de Macorís ( FOTO CEDIDA POR LA DEFENSA CIVIL )

Las lluvias registradas en las últimas horas han provocado inundaciones urbanas en varios sectores de San Pedro de Macorís y un aumento del caudal del río Soco en El Seibo, situación que mantiene atentos a los organismos de respuesta de la región Este, informó Starling Leger, director regional Este de la Defensa Civil.

Leger explicó que, tras recibir un reporte sobre el incremento del caudal del río Soco en El Seibo, la institución coordinó con el director de la Defensa Civil en Ramón Santana para articular acciones con las autoridades de esa demarcación y mantener la vigilancia mediante un sistema de alerta temprana.

Asimismo, informó que durante la mañana, cerca del mediodía, se produjo un deslizamiento de tierra en la carretera El Seibo-Miches, donde equipos del Ministerio de Obras Públicas acudieron de inmediato y lograron habilitar la vía.

El director regional indicó que las precipitaciones se han presentado de manera intermitente, con períodos de lluvias intensas, lo que ha generado inundaciones urbanas en distintos sectores de San Pedro de Macorís.

Entre las zonas afectadas mencionó el sector Kennedy, barrio México, la avenida General Cabral y algunas calles próximas al entorno del Seguro Social.

En cuanto a las demás provincias de la región Este, señaló que los reportes recibidos, hasta el momento, dan cuenta de inundaciones en avenidas principales, aunque no se han especificado las calles afectadas.

Acciones de la Defensa Civil

Personal operacional permanece acuartelado

El director regional de la Defensa Civil afirmó que el personal operacional permanece acuartelado y atento a cualquier eventualidad, debido a que la región se encuentra bajo alerta verde.

Precisó que, hasta el momento, no ha sido necesario habilitar albergues temporales, ya que las personas pueden recurrir inicialmente a casas de familiares y amigos. Sin embargo, indicó que estos espacios serán activados si las condiciones lo requieren.

Leger destacó que la institución mantiene comunicación constante con las redes comunitarias, cuyos integrantes contribuyen a identificar y reportar situaciones de riesgo en sus respectivas demarcaciones.

Defensa Civil dispone de equipos para emergencias

El funcionario aseguró que la institución cuenta con equipos para responder ante posibles emergencias, entre ellos botes, chalecos salvavidas y vehículos.

Agregó que mantienen coordinación con la Gobernación, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el sector salud, como parte de las acciones preventivas ante las lluvias.

Aunque el Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta no se había reunido formalmente al momento de ofrecer sus declaraciones, indicó que existe comunicación entre las instituciones que lo integran.

También explicó que en días anteriores realizaron ejercicios de planificación para establecer los mecanismos de articulación necesarios ante una eventual emergencia que afecte a la población.

El director regional reiteró que la Defensa Civil mantiene activo su plan de contingencia y que su personal permanece atento a la evolución de las lluvias y a cualquier situación que requiera la intervención de los organismos de respuesta.