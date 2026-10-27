Ejército califica de falsas las versiones sobre incursión de bandas haitianas en Elías Piña

La institución asegura que la frontera permanece en calma. ( FOTO CEDIDA A DL )

El Ejército de la República Dominicana calificó de falsas las versiones sobre una supuesta incursión de grupos criminales haitianos en territorio nacional y aseguró que la frontera dominico-haitiana se mantiene en calma y bajo vigilancia.

A través de un comunicado, la institución afirmó que las informaciones difundidas no se corresponden con la situación que se registra en Elías Piña y otras comunidades fronterizas, donde, según indicó, los residentes desarrollan sus actividades cotidianas con normalidad.

El Ejército sostuvo que estas versiones son falsas y buscan generar incertidumbre entre las familias, los comerciantes y los trabajadores de las localidades cercanas a la frontera.

Asimismo, lamentó que existan sectores que, mediante la difusión de informaciones que calificó de falsas, pretendan provocar intranquilidad entre los habitantes de estas comunidades.

Seguridad en la frontera

La institución reiteró que la franja fronteriza entre República Dominicana y Haití cuenta con altos niveles de seguridad, como resultado de las labores de vigilancia que se mantienen en la zona.

En ese sentido, atribuyó las condiciones de seguridad fronteriza al trabajo permanente del presidente Luis Abinader para garantizar la soberanía y la seguridad nacional.