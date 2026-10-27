¿Qué provocó la falla eléctrica en el Robert Reid Cabral? Edesur y el hospital ofrecen explicaciones

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) y la dirección del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral ofrecieron explicaciones sobre el origen de la falla eléctrica que afecta las operaciones del centro de salud desde la tarde del lunes.

Edesur atribuye el problema a una avería en el cableado y los equipos eléctricos internos del hospital, la dirección del centro sanitario señala que se trata de una falla en una de las fases del suministro eléctrico de la distribuidora, asociada a las condiciones climáticas.

La empresa informó que trabaja en coordinación con el personal técnico del hospital para corregir la avería que afecta el funcionamiento del establecimiento.

Explicó que ha puesto a disposición de la administración del centro sus técnicos y recursos para contribuir a solucionar el problema, debido al impacto que la falta de electricidad representa para los pacientes y las operaciones del hospital.

Sin embargo, la distribuidora no precisó cuánto tiempo tomaría restablecer el servicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-27-at-123019-pm-315c108a.jpeg Comunicado de Edesur.

¿Qué dice el hospital?

La dirección del Robert Reid Cabral informó que la avería en una de las fases del suministro eléctrico de Edesur ha provocado interrupciones que afectan parcialmente algunas áreas del establecimiento.

El hospital indicó que continúa operando con su planta eléctrica y que mantiene las coordinaciones con las instancias correspondientes para contribuir al restablecimiento del servicio.

Asimismo, aseguró que da seguimiento a la situación y que mantiene como prioridad la atención de los pacientes y la continuidad de los servicios esenciales.

Pacientes afectados por la interrupción eléctrica

La situación ha generado inconvenientes entre los usuarios del hospital, algunos de los cuales denunciaron que tuvieron que retirarse del establecimiento o reprogramar sus citas médicas debido a la falta de electricidad.

En un video cedido por una paciente a Diario Libre se observa a varias personas utilizando las linternas de sus teléfonos celulares para desplazarse por los pasillos del centro de salud.

Hasta el momento, las explicaciones ofrecidas por Edesur y la dirección del Robert Reid Cabral difieren sobre el origen de la avería que afecta el suministro eléctrico del hospital.