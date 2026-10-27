Haití cita al embajador dominicano tras denuncias de supuestas incursiones militares

El embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel, durante el acto de lanzamiento de Diplo Isla, la primera revista digital e impresa de esa misión diplomática, en 2022. ( PUBLICADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

La Cancillería haitiana citó al embajador dominicano en Puerto Príncipe, Faruk Miguel, para tratar informaciones sobre presuntas incursiones militares dominicanas en territorio haitiano, confirmó una fuente a Diario Libre.

La convocatoria parece responder a publicaciones en redes sociales que atribuyen al Ejército dominicano desalojos y demoliciones de viviendas.

Según la fuente, la reunión está prevista para el jueves 29 de octubre, al mediodía, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití.

Una versión extraoficial conocida por este diario ofrece una explicación distinta: las casas estaban ocupadas desde hacía años por ciudadanos haitianos, pero se encontraban del lado dominicano de la frontera. Según esas fuentes, los residentes fueron reubicados en territorio haitiano y recibieron ayuda para construir sus nuevas viviendas.

Versiones contrapuestas

Este relato contrasta con un mensaje difundido en criollo haitiano por Empire Média, que denuncia una supuesta entrada de militares dominicanos en Thomazeau, en el departamento Oeste de Haití.

La publicación sostiene que los soldados exigieron a un grupo de haitianos abandonar la zona, alegando que los terrenos pertenecían a República Dominicana, y les atribuye la destrucción de viviendas. También reclama una respuesta de las autoridades haitianas.

Aunque el mensaje menciona fotografías, el contenido compartido no permite establecer la ubicación precisa de las casas ni verificar las circunstancias descritas.

La coincidencia entre esas publicaciones y el motivo de la citación sugiere una relación, pero ese vínculo no ha sido confirmado expresamente por las autoridades haitianas.

Las fuentes extraoficiales no precisaron cuántas familias fueron trasladadas, cuándo ocurrió la reubicación ni qué instituciones participaron en la asistencia.

Situación pendiente

La ubicación de las viviendas es el punto central de las versiones contrapuestas. Mientras las publicaciones denuncian una incursión en Haití, las fuentes extraoficiales describen un traslado desde territorio dominicano acompañado de ayuda. Las acusaciones permanecen pendientes de verificación independiente y de una explicación oficial sobre lo ocurrido.