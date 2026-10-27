Nuevamente, las lluvias afectaron la estructura del puente que se construye sobre el río Ozama, entre el municipio de Yamasá y el distrito municipal de Don Juan, en la provincia Monte Plata.

Los trabajos de construcción comenzaron tras el colapso del viaducto en septiembre de 2025, un hecho que provocó la muerte de un conductor que transportaba arena en un camión.

Según los comunitarios, la estructura se desplomó durante la madrugada de este martes, en medio de las lluvias que afectan gran parte del territorio nacional por la incidencia de una vaguada.

Kelvin Manuel Rivera Jiménez, residente de Don Juan, explicó que la interrupción del paso afecta considerablemente las actividades cotidianas, debido a que por esa vía circulan personas y vehículos que transportan productos agrícolas y leche hacia Monte Plata.

"Al Gobierno, que haga lo posible por arreglar ese puente, porque por aquí se transporta mucha gente. Ya eso tiene como dos años y no se ha arreglado nada", expresó Rivera.

El comunitario manifestó su preocupación por la demora en la solución de un problema que, según indicó, perjudica a numerosas personas de la zona.

Productores no pueden trasladar sus mercancías

La situación también afecta a productores agrícolas que dependen de esta vía para movilizar sus cosechas.

Uno de los afectados, quien se identificó como Mariano, explicó que las condiciones del paso le impiden desplazarse con normalidad y sacar sus productos, lo que representa un obstáculo para sus actividades económicas.

En ese sentido, el comunitario cuestionó los trabajos realizados en la estructura y pidió a las autoridades que ejecuten una obra que garantice la seguridad y la comunicación entre las localidades.

"Lo que vayan a hacer, que lo hagan bien, porque miren lo que está pasando aquí en Don Juan", manifestó Mariano, quien cultiva productos como cacao, chinola y limón.

En tanto que otro comunitario, solo identificado como Andy, residente de Guasumita , municipio de Yamasá, también solicitó la intervención de las autoridades provinciales y municipales para resolver la situación.

Aunque señaló que, mientras esperan una respuesta, algunos residentes colaboran para facilitar el tránsito de las personas en la zona, el comunitario insistió en que necesitan una infraestructura segura y duradera.