×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
alerta amarilla lluvias
Añadir Diario Libre en Googlealerta amarilla lluvias

VIDEO | Rueda de prensa del COE y el Indomet

El Centro de Operaciones de Emergencias informa sobre la situación climática en el país

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ofrece una rueda de prensa este martes en la que ofrecerá informaciones junto al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en momentos en que 12 demarcaciones se encuentran en alerta amarilla y otras 6 en verde, ante las lluvias en inciden en territorio nacional. 

    En su más reciente informe de situación, el organismo detalla que Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia se encuentran en alerta amarilla

    Mientras que emite alerta verde para La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Dajabón y Elías Piña

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.