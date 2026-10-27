El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ofrece una rueda de prensa este martes en la que ofrecerá informaciones junto al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en momentos en que 12 demarcaciones se encuentran en alerta amarilla y otras 6 en verde, ante las lluvias en inciden en territorio nacional.

En su más reciente informe de situación, el organismo detalla que Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia se encuentran en alerta amarilla.

Mientras que emite alerta verde para La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Dajabón y Elías Piña.