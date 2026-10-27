Se entrega hombre buscado por robo de prendas valoradas en RD$1.4 millones en joyería de Santiago

Imagen ilustrativa de un hombre con unas esposas en las manos. ( SHUTERSHOOK )

La Policía Nacional informó este martes que se entregó a las autoridades un hombre presuntamente vinculado al robo de prendas valoradas en 1.4 millones de pesos, ocurrido en una joyería del sector Arroyo Hondo Abajo, en la provincia Santiago.

El acusado, Henry Jepherson Morel Rosario, alias "Epherson", acudió ante las autoridades a través de su representante legal. Será puesto a disposición del Ministerio Público.

Acciones policiales

De acuerdo con una nota de prensa de la institución del orden, por este caso también fueron arrestados Amaury Valdez Carela, alias "Popolita", de 27 años, y Starlin Valdez, alias "Burichanga", de 30.

La Policía Nacional indicó que, como parte de la investigación, fueron recuperadas decenas de prendas presuntamente sustraídas del establecimiento.