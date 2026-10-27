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Se entrega hombre buscado por robo de prendas valoradas en RD$1.4 millones en joyería de Santiago

Otros dos señalados por el caso fueron apresados por las autoridades

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    Se entrega hombre buscado por robo de prendas valoradas en RD$1.4 millones en joyería de Santiago
    Imagen ilustrativa de un hombre con unas esposas en las manos. (SHUTERSHOOK)

    La Policía Nacional informó este martes que se entregó a las autoridades un hombre presuntamente vinculado al robo de prendas valoradas en 1.4 millones de pesos, ocurrido en una joyería del sector Arroyo Hondo Abajo, en la provincia Santiago.

    • El acusado, Henry Jepherson Morel Rosario, alias "Epherson", acudió ante las autoridades a través de su representante legal. Será puesto a disposición del Ministerio Público.
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    Acciones policiales 

    De acuerdo con una nota de prensa de la institución del orden, por este caso también fueron arrestados Amaury Valdez Carela, alias "Popolita", de 27 años, y Starlin Valdez, alias "Burichanga", de 30.

    La Policía Nacional indicó que, como parte de la investigación, fueron recuperadas decenas de prendas presuntamente sustraídas del establecimiento.

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