Ministerio de Trabajo llama a priorizar seguridad de empleados ante las lluvias

Un grupo de personas se protege de las fuertes lluvias con una sombrilla. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Ante las fuertes lluvias que afectan al país, el Ministerio de Trabajo exhortó este martes a los empleadores de las provincias bajo alerta amarilla a otorgar facilidades a sus trabajadores para que puedan retornar a sus hogares, tomando en cuenta las dificultades y los riesgos que puedan enfrentar durante sus desplazamientos.

A través de un comunicado, la institución pidió prestar especial atención a los empleados que residan cerca de ríos, arroyos y cañadas, así como a quienes deban transitar por vías inundadas o susceptibles a desbordamientos.

La entidad recordó que la preservación de la vida y la seguridad de los trabajadores debe ser una prioridad, por lo que instó tanto a empleadores como a empleados a actuar con prudencia y evitar desplazamientos que representen riesgos innecesarios.

Como consecuencia de las lluvias, el COE mantiene en alerta amarilla al Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional, así como a las provincias Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, San Cristóbal y Peravia.

En tanto, permanecen en alerta verde La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Dajabón, Hato Mayor y Elías Piña.

Medidas preventivas

Debido a las persistentes lluvias, la Defensa Civil informó que junto al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) prepara evacuaciones preventivas en comunidades vulnerables de Azua y las riberas del río Ozama, por disposición del presidente de la República, Luis Abinader.

El director del COE, coronel Edwin Olivares, explicó este martes que sostuvo un encuentro con el mandatario, donde se acordó ampliar el alcance de los planes de contingencia y redoblar las acciones preventivas en las comunidades de mayor riesgo.

Olivares indicó que las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil, la Cruz Roja y otras instituciones mantienen personal y recursos desplegados desde el inicio de la emergencia.

También señaló que se reforzó la coordinación con los organismos responsables del tránsito y las carreteras, mientras el Ministerio de Obras Públicas mantiene equipos y maquinaria pesada disponibles para intervenir las vías que resulten afectadas.

Según Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las lluvias podrían extenderse hasta el viernes y ya se registran acumulados que superan los 200 milímetros.

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