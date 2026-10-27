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UASD suspende docencia en localidades que están bajo alerta amarilla por lluvias

La UASD ha decidido suspender las labores administrativas a partir de la 1:00 de la tarde

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    UASD suspende docencia en localidades que están bajo alerta amarilla por lluvias
    La disposición también contempla la suspensión de las labores administrativas a partir de la 1:00 de la tarde de este martes. (ARCHIVO DL)

    La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la suspensión de la docencia presencial durante este martes 27 de octubre en su sede central y en los centros y recintos ubicados en varias provincias bajo alerta amarilla, como medida preventiva ante las lluvias que inciden en territorio nacional.  

    La disposición también contempla la suspensión de las labores administrativas a partir de la 1:00 de la tarde de este martes, según establece la circular número 046-2026, firmada por el rector de la academia, Jorge Asjana David.

    • La medida abarca la sede central de la UASD, los centros ubicados en el Gran Santo Domingo, así como los recintos y centros de Barahona, Azua, Neyba, San José de Ocoa, San Cristóbal y Baní.

    De acuerdo con el documento, la decisión responde a las orientaciones de la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres de la universidad y al cumplimiento de los protocolos establecidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). 

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