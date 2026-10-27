UASD suspende docencia en localidades que están bajo alerta amarilla por lluvias

La disposición también contempla la suspensión de las labores administrativas a partir de la 1:00 de la tarde de este martes. ( ARCHIVO DL )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la suspensión de la docencia presencial durante este martes 27 de octubre en su sede central y en los centros y recintos ubicados en varias provincias bajo alerta amarilla, como medida preventiva ante las lluvias que inciden en territorio nacional.

La disposición también contempla la suspensión de las labores administrativas a partir de la 1:00 de la tarde de este martes, según establece la circular número 046-2026, firmada por el rector de la academia, Jorge Asjana David.

La medida abarca la sede central de la UASD, los centros ubicados en el Gran Santo Domingo, así como los recintos y centros de Barahona, Azua, Neyba, San José de Ocoa, San Cristóbal y Baní.

De acuerdo con el documento, la decisión responde a las orientaciones de la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres de la universidad y al cumplimiento de los protocolos establecidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Clases continuarán de manera virtual

Pese a la suspensión de la docencia presencial, la universidad instruyó a los profesores de grado y posgrado a utilizar las plataformas virtuales para garantizar la continuidad de las clases y cumplir con el calendario académico establecido.

La institución explicó que las disposiciones buscan salvaguardar la vida de los integrantes de la comunidad universitaria, a quienes exhortó a adoptar las medidas preventivas necesarias.