UASD suspende docencia en localidades que están bajo alerta amarilla por lluvias
La UASD ha decidido suspender las labores administrativas a partir de la 1:00 de la tarde
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la suspensión de la docencia presencial durante este martes 27 de octubre en su sede central y en los centros y recintos ubicados en varias provincias bajo alerta amarilla, como medida preventiva ante las lluvias que inciden en territorio nacional.
La disposición también contempla la suspensión de las labores administrativas a partir de la 1:00 de la tarde de este martes, según establece la circular número 046-2026, firmada por el rector de la academia, Jorge Asjana David.
- La medida abarca la sede central de la UASD, los centros ubicados en el Gran Santo Domingo, así como los recintos y centros de Barahona, Azua, Neyba, San José de Ocoa, San Cristóbal y Baní.
De acuerdo con el documento, la decisión responde a las orientaciones de la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres de la universidad y al cumplimiento de los protocolos establecidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).
Clases continuarán de manera virtual
Pese a la suspensión de la docencia presencial, la universidad instruyó a los profesores de grado y posgrado a utilizar las plataformas virtuales para garantizar la continuidad de las clases y cumplir con el calendario académico establecido.
La institución explicó que las disposiciones buscan salvaguardar la vida de los integrantes de la comunidad universitaria, a quienes exhortó a adoptar las medidas preventivas necesarias.