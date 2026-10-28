Aníbal de Castro destaca aportes de Roberto Álvarez a la profesionalización de la diplomacia

El director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro, en la condecoración al excanciller Roberto Álvarez, este 28 de octubre de 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro, destacó este miércoles los aportes del excanciller Roberto Álvarez a la profesionalización del servicio exterior dominicano, al resaltar las iniciativas que impulsó para fortalecer la carrera diplomática y modernizar la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Como periodista y diplomático, De Castro tuvo a su cargo la semblanza del exministro Álvarez, a propósito de recibir la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz, placa de plata, en reconocimiento a su trayectoria en el servicio público y sus contribuciones al fortalecimiento de la diplomacia dominicana.

Durante su emotivo discurso, el presidente del Grupo Diario Libre valoró la trayectoria profesional del condecorado y sus décadas de preparación académica, experiencia internacional y compromiso con el servicio público.

Sostuvo que la trayectoria del exministro refleja la importancia de combinar el conocimiento, la experiencia y la vocación de servicio en el ejercicio de la diplomacia.

"Su formación jurídica, su cultura y su experiencia internacional encontraron en la diplomacia un cauce de servicio a la República Dominicana y a nuestra región. La condecoración que hoy recibe reconoce esa dedicación y nos brinda la oportunidad de expresar la gratitud que, para quienes conocemos las exigencias del oficio, tiene un significado especial", indicó.

Formación y experiencia internacional

De Castro también resaltó que la formación jurídica, la cultura y la experiencia internacional de Álvarez constituyeron pilares fundamentales de su desempeño en la administración pública.

Recordó que el exfuncionario obtuvo el título de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1968 y posteriormente amplió sus estudios en las universidades de Georgetown y Johns Hopkins, en Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-22758-pm-1-b047d73b.jpeg De derecha a izquierda: el embajador emérito, Roberto Álvarez; el director de Comunicaciones de la Presidencia, Félix Reyna; y el presidente del Grupo Diario Libre. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Asimismo, destacó su vinculación con el servicio exterior dominicano desde 1966 y su trayectoria en la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde desempeñó distintas responsabilidades, incluida la representación permanente de República Dominicana entre 2005 y 2008.

El destacado periodista resaltó, además, el trabajo de Álvarez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente durante las décadas en que varios países latinoamericanos estuvieron gobernados por regímenes dictatoriales.

Según expresó, esa experiencia contribuyó a consolidar las cualidades que posteriormente caracterizaron su desempeño diplomático, entre ellas la integridad moral, el rigor intelectual, la perseverancia y el compromiso con los derechos humanos.

Roberto Álvarez: una vida de servicio

Roberto Álvarez sirvió en el servicio exterior de República Dominicana entre 1966 y 1970, y de 1970 a 1978 se desempeñó como abogado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), primero como subdirector de Protocolo, después en el departamento de asuntos jurídicos y luego en la secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como especialista principal de la Comisión, elaboró los proyectos de informes sobre derechos humanos en Chile (1976), Paraguay (1977), El Salvador (1978), y Nicaragua (1978), organizando, además, las visitas in loco de la CIDH a Panamá (1977), El Salvador (1978), y Nicaragua (1978).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-22759-pm-e7d0a202.jpeg Embajador emérito Roberto Álvarez con laOrden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Palacio Nacional. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Entre enero de 1979 y julio de 1980, realizó una investigación sobre la asistencia jurídica a indigentes y grupos sin representación legal efectiva en República Dominicana y el área del Caribe, así como sobre la promoción y protección de los derechos humanos, para la Fundación Interamericana.

Mientras realizaba una Maestría en la Universidad de John Hopkins en Washington, DC, de 1982 a 1984, desempeñó el cargo de director asociado del programa de Centro América y el Caribe de dicho centro de estudios.

Álvarez ha trabajado como consultor: del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coordinador del Primer Foro sobre la Inversión Privada en las Américas, Washington, DC., EEUU, 1991; del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) de las Naciones Unidas, 1987-1988; y de la Fundación Ford, en asuntos relacionados a la promoción de los negocios, el fortalecimiento de la administración de la justicia y el estado de derecho, y la promoción y protección de los derechos humanos, 1978-1979. También ha servido como delegado oficial de Amnistía Internacional en misiones a Nicaragua (1980-81) y Sri Lanka (1981).

Ha sido profesor invitado, así como ponente sobre temas relacionados a los derechos humanos, al derecho internacional público, y a la política exterior norteamericana en diversas universidades y centros académicos, incluyendo: la Escuela Diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores de República Dominicana, el Instituto del Servicio Exterior del Departamento de Estado de los EEUU, Washington, D.C., la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana; la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, Nicaragua; Rutgers Law School, Camden, New Jersey, Florida International University (FIU), Miami, y City University (CUNY), New York. Se dedicó también a la empresa privada, primordialmente en la ciudad de Washington, DC, EEUU, estableciendo varios negocios en el campo de la gastronomía.

De junio de 2005 a septiembre de 2008, el Dr. Álvarez se desempeñó como Representante Permanente de República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos con el rango de Embajador. En la OEA ostentó la Presidencia del Consejo Permanente a nombre de R.D., de julio a septiembre de 2005.

Además, fue electo presidente de la Subcomisión de Políticas de Cooperación Solidarias para el Desarrollo de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI), 2006-2007, y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente (CAJP), 2007-2008.

Desde diciembre de 2008 hasta agosto 2010, cuando renunció, fue miembro de la Comisión Consultiva de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores con el rango de Embajador adscrito honorífico. Desde 2012 es miembro del Consejo Asesor del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars.

El 10 de febrero de 2013, fue electo por la XIX Asamblea Anual de Participación Ciudadana (PC), movimiento cívico apartidista, al Consejo Nacional para el período febrero 2013 a febrero 2015. El 19 de febrero de 2013, el Consejo lo designó Coordinador General de la institución por un período de un año. El 22 de abril de 2014, el Dr. Álvarez solicitó un cese de su participación en el Consejo Nacional.

Es autor de diversos libros, monografías y artículos sobre derechos humanos y asuntos internacionales. Ha sido columnista de los periódicos dominicanos El Caribe, Clave y de la revista La Lupa sin Trabas; ha colaborado también con otros periódicos y revistas especializadas dominicanas y extranjeras, como Acento.com, Listín Diario, Rumbo, Hoy, Gaceta Judicial, Estudios Jurídicos, el País de España, Washington Post, Miami Herald y Foreign Affairs Latinoamérica. Es frecuente comentarista de temas internacionales en programas de radio y televisión.

Realizó una Maestría en Relaciones Internacionales (1982) en la School of Advanced International Studies (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins en Washington, DC, y completó todos los requisitos, excepto la tesis, para el doctorado (Ph.D, 1985).

Obtuvo el título de Doctor en Derecho (1968) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y realizó una Maestría en Derecho Comparado (1976) en la Universidad de Georgetown, Washington, DC.

Además de su idioma de origen, el español, domina el inglés y posee nociones de trabajo del francés y del portugués.

Ha practicado como aficionado numerosos deportes, destacándose en las artes marciales; detenta cinturón negro segundo grado de Tae Kwon Do (karate coreano), habiendo estudiado bajo el reconocido gran maestro Jhoon Rhee, décimo grado, conocido como el padre del Tae Kwon Do en EEUU.

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