Residentes del proyecto habitacional Mi Vivienda, en la provincia Santiago Rodríguez, denunciaron nuevamente el colapso de los pozos sépticos del complejo, una problemática que, según afirman, persiste desde hace meses sin que las autoridades hayan ofrecido una solución definitiva.

Diana Fernández, integrante de la junta de vecinos, informó que alrededor de 13 pozos sépticos permanecen fuera de funcionamiento, lo que ha provocado la acumulación de agua contaminada en las áreas comunes, incluida la cancha donde juegan los niños.

Explicó que, desde febrero de este año, la comunidad ha tenido que asumir los gastos de contratación de camiones para retirar el agua acumulada y evitar mayores consecuencias sanitarias. Sin embargo, aclaró que estas acciones solo representan una medida temporal y no resuelven el problema de fondo.

Fernández advirtió que los malos olores afectan la calidad de vida de los residentes.

Expresó su preocupación por la posibilidad de que se produzca un brote de enfermedades debido a la exposición a las aguas contaminadas.

Riesgos sanitarios Ante esta situación, hizo un llamado al alcalde, la gobernadora, los diputados, el senador y demás autoridades de la provincia para que visiten el residencial y gestionen ante el Gobierno una solución definitiva mediante la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Denuncian incumplimiento de compromisos

De su lado, Mayra Bueno, también representante comunitaria, sostuvo que las autoridades no han cumplido los compromisos asumidos para resolver la situación, pese a que el reclamo ha llegado hasta el presidente Luis Abinader.

Recordó que, durante una visita del mandatario a los trabajos relacionados con la presa Boca de los Ríos, en Guayubín, escucharon de él que debía buscarse una solución al problema del residencial.

La activista calificó de inhumana la situación en que viven las familias reubicadas en el proyecto.

Afirmó que las aguas acumuladas y las filtraciones han deteriorado los espacios comunes, impidiendo que los niños utilicen con normalidad la cancha deportiva.

Impacto en la comunidad

El propietario de unos terrenos colindantes con el residencial también denunció la muerte de varias vacas que, según alegó, habrían ingerido agua contaminada procedente del desbordamiento de los pozos sépticos.

Las familias que residen en el complejo fueron reubicadas en ese lugar por el impacto de la construcción del embalse de la presa Boca de los Ríos.