Roberto Álvarez recibe Orden de Duarte, Sánchez y Mella por sus aportes al servicio exterior

El excanciller Roberto Álvarez, con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, junto al presidente Luis Abinader y el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, durante la ceremonia de condecoración celebrada en el Palacio Nacional el 28 de octubre de 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El excanciller y embajador emérito Roberto Álvarez recibió este miércoles la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz, placa de plata, en reconocimiento a su trayectoria en el servicio público y sus contribuciones al fortalecimiento de la diplomacia dominicana.

La condecoración le fue otorgada por el presidente Luis Abinader durante una ceremonia celebrada en el Salón Embajadores del Palacio Nacional, donde se resaltaron los aportes de Álvarez a la modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la profesionalización de la carrera diplomática.

El reconocimiento abarca su gestión de seis años al frente de la Cancillería, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2026, período en el que impulsó reformas administrativas, institucionales y consulares.

Durante el acto, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, dio lectura al decreto 646-26, mediante el cual se otorgó la distinción.

El documento destaca los servicios prestados por Álvarez a la República Dominicana, así como sus aportes a la defensa de la soberanía nacional, la promoción de la democracia, los derechos humanos y el fortalecimiento de las relaciones internacionales.

También reconoce las iniciativas desarrolladas para modernizar la Cancillería, mejorar la eficiencia y transparencia de sus procesos y fortalecer la capacitación de los funcionarios diplomáticos y consulares.

Álvarez destaca reformas en el servicio exterior

Al recibir la distinción, Roberto Álvarez agradeció el respaldo recibido durante sus seis años como ministro de Relaciones Exteriores y destacó las medidas adoptadas para fortalecer la carrera diplomática.

Entre los avances mencionó el reconocimiento de los méritos de funcionarios que esperaban sus ascensos, las mejoras salariales, la ampliación de la cobertura del seguro médico y la rotación del personal del servicio exterior.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-22800-pm-1-587fadb7.jpeg El excanciller Roberto Álvarez, con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, junto al presidente Luis Abinader y el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor «Ito» Bisonó, durante la ceremonia de condecoración celebrada en el Palacio Nacional el 28 de octubre de 2026. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-22758-pm-ad04f6cb.jpeg Presidente del Grupo Diario Libre, Anibal de Castro, en la lectura de la semblanza del excanciller Roberto Álvarez.También se encuentran el presidente Luis Abinader y el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, durante la ceremonia de condecoración celebrada en el Palacio Nacional el 28 de octubre de 2026. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

El excanciller explicó que estas iniciativas buscaron consolidar una carrera diplomática basada en la preparación, el mérito y la vocación de servicio, con reglas claras para los funcionarios destinados tanto en el país como en las misiones en el extranjero.

Asimismo, expresó su esperanza de haber contribuido a dejar una Cancillería mejor preparada para defender los intereses nacionales, proteger a los ciudadanos dominicanos y generar oportunidades para el país.

Álvarez compartió el reconocimiento con su familia y los colaboradores que lo acompañaron durante su gestión. También recordó a su padre, Ambrosio Álvarez Aybar, quien ocupó el cargo de canciller y recibió la misma condecoración.

Reconocen su trayectoria diplomática

Durante la ceremonia, el presidente Luis Abinader destacó la trayectoria profesional de más de tres décadas de Roberto Álvarez, su vocación de servicio público y su compromiso con la República Dominicana.

El mandatario valoró las reformas desarrolladas durante su gestión, así como su participación en organismos multilaterales y su contribución al fortalecimiento de la representación dominicana en el exterior.

"Tu paso por el Gobierno nos ayudó a mejorar el servicio exterior, a tener mucho mayor dignidad en donde quiera que asistimos juntos y también a ser un mejor Gobierno de manera integral", expresó Abinader.

El presidente también resaltó su amistad con el excanciller y señaló que la distinción constituye un reconocimiento a sus méritos profesionales y personales.

El periodista y diplomático Aníbal de Castro presentó una semblanza de Roberto Álvarez en la que destacó su formación académica, experiencia internacional y trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Entre sus principales aportes, resaltó sus esfuerzos para profesionalizar la carrera diplomática.

El presidente del Grupo Diario Libre valoró la trayectoria profesional del condecorado y sus décadas de preparación académica, experiencia internacional y compromiso con el servicio público.

Sostuvo que la trayectoria del exministro refleja la importancia de combinar el conocimiento, la experiencia y la vocación de servicio en el ejercicio de la diplomacia.

"Su formación jurídica, su cultura y su experiencia internacional encontraron en la diplomacia un cauce de servicio a la República Dominicana y a nuestra región. La condecoración que hoy recibe reconoce esa dedicación y nos brinda la oportunidad de expresar la gratitud que, para quienes conocemos las exigencias del oficio, tiene un significado especial", indicó.

Autoridades presentes

En la ceremonia participaron los ministros Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y de Interior y Policía, Faride Raful.

También asistieron el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa; y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.

Estuvieron presentes, además, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y el nuncio apostólico, monseñor Piergiorgio Bertoldi, decano del Cuerpo Diplomático acreditado en República Dominicana.

La actividad contó igualmente con la asistencia de embajadores, funcionarios, invitados especiales y familiares del homenajeado.