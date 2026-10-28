Ministro de Defensa revela implicados en contrabando de municiones a Haití han sido judicializados

Ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, reveló que varias personas vinculadas a casos de presunto contrabando de municiones hacia Haití han sido sometidas a la justicia y aseguró que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles implicados en estas actividades ilícitas.

Las declaraciones del teniente general se producen tras la controversia generada por el más reciente informe del Panel de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Haití, que señala la presunta adquisición, por parte de pandillas haitianas, de municiones procedentes de las Fuerzas Armadas dominicanas.

Fernández Onofre aclaró que los casos mencionados en el documento fueron suministrados por las propias autoridades dominicanas y que forman parte de investigaciones desarrolladas desde hace varios años.

"Todos los casos que ellos señalan han sido proporcionados por nosotros y están judicializados", manifestó el ministro, al tiempo que explicó que durante más de dos años sostuvo múltiples reuniones con integrantes del Panel de Expertos, a quienes se les facilitaron información sobre los casos investigados.

Un teniente entre los sometidos a la justicia

El titular de Defensa reveló que entre las personas sometidas a procesos judiciales figura un teniente, aunque no ofreció detalles sobre su identidad ni precisó en qué etapa se encuentra el expediente. Asimismo, mencionó otro expediente relacionado con una diplomática y un caso detectado en Haití.

El ministro sostuvo que los decomisos realizados en las aduanas también pueden derivar en procesos judiciales cuando las autoridades logran establecer la trazabilidad y procedencia de las armas o municiones incautadas.

Fernández Onofre aseguró que las investigaciones permanecen abiertas y advirtió que cualquier persona contra la que se encuentren evidencias de participación en estas actividades ilícitas será sometida a la justicia.

El funcionario aclaró que no todos los detalles de las investigaciones pueden divulgarse, debido a que algunos están relacionados con asuntos sensibles de seguridad y defensa nacional.

Defensa asegura que mantiene controles estrictos

Ante las preocupaciones sobre el posible desvío de municiones hacia Haití, el ministro aseguró que las Fuerzas Armadas mantienen controles rigurosos sobre sus inventarios de armamento y equipamiento militar.

Detalló que las instituciones militares disponen de sistemas computarizados que permiten actualizar permanentemente los registros de armas, municiones y otros equipos.

En otro orden, Fernández Onofre informó que más de 11,000 militares se encuentran desplegados en la frontera con Haití para garantizar la seguridad y proteger la soberanía nacional.

Señaló que las Fuerzas Armadas han reforzado los controles fronterizos y trabajan de manera coordinada con la Dirección General de Migración para identificar a personas que intenten ingresar irregularmente al territorio dominicano.

También explicó que se han fortalecido los mecanismos de identificación biométrica y los procedimientos de depuración, incluida la coordinación con la Policía Nacional de Haití para verificar la identidad de personas sospechosas.

El ministro ofreció estas informaciones luego de asistir a la ceremonia de condecoración al embajador emérito Roberto Álvarez, este miércoles en el Palacio Nacional.

Exhortó a la población a evitar la difusión de videos e informaciones falsas relacionadas con la situación fronteriza, al advertir que estos contenidos pueden generar alarma e incertidumbre entre los ciudadanos.

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