Desmantelan red de tráfico de armas integrada por deportados; ocupan cinco fusiles y una Uzi

Vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira sobre la desmantelación de la red de tráfico de armas ( JOLIVER BRITO )

Una red dedicada al tráfico de armas de alto calibre, en la que figuraban tres dominicanos deportados de Estados Unidos, fue desmantelada por la Policía Nacional, que ahora intenta determinar la procedencia del armamento y si fue utilizado en hechos criminales.

En los operativos, realizados en las últimas 48 horas en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Peravia, los agentes de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) ocuparon 11 armas de fuego, entre ellas cinco fusiles, una subametralladora tipo Uzi, dos pistolas, una escopeta y dos armas antiguas.

Los arrestados son Francisco Antonio Moreno Gratini, de 35 años; Lisardo Jesús Medrano Rojas; Edwin Rafael Gómez, de 49; Juan Carlos Díaz Yturrino, de 39, y Héctor Albeury Percel, de 40.

De acuerdo con la Policía, Moreno Gratini y Díaz Yturrino han sido deportados de Estados Unidos en tres ocasiones cada uno, mientras que Gómez fue deportado una vez.

En el caso de Moreno Gratini, quien además tiene antecedentes penales, las autoridades indicaron que ha entrado varias veces de manera ilegal a territorio estadounidense por la frontera, donde ha sido capturado y enviado de vuelta al país.

En Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, tras labores de inteligencia y seguimiento, los uniformados ocuparon cinco fusiles, la subametralladora y un bulto con cargadores y cápsulas calibre 5.56 milímetros, el mismo que utiliza el AR-15.

Durante las intervenciones, la pareja sentimental de uno de los detenidos entregó de manera voluntaria una pistola calibre 9 milímetros.

Análisis del arsenal

En Peravia, los allanamientos se realizaron con órdenes judiciales en Pizarrete, Nizao, y en Los Barrancones, Baní. Allí las autoridades ocuparon una pistola Beretta calibre 32, una escopeta calibre 12 y dos armas antiguas sin documentación.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que el armamento es analizado en el laboratorio balístico de la Policía Científica, donde se compara con evidencias levantadas en escenas de homicidios y otros delitos, mientras los agentes persiguen a otros integrantes de la red que permanecen prófugos.

Sobre la procedencia de las armas, Pesqueira explicó que la investigación se encuentra en una fase inicial y que el Ministerio Público rastrea los números de serie.

A su vez reconoció que estas armas no se fabrican en el país y que son introducidas por distintas vías para su comercialización y i