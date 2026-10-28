Director de la PN responde a querella por intercambios de disparos: "No hay condena sin pruebas"

El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García. ( JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE )

El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, defendió este miércoles la necesidad de presentar pruebas para sustentar las acusaciones, ante la querella interpuesta por abogados en su contra por las muertes ocurridas en los denominados intercambios de disparos.

"Cuando tratamos de una acusación, esa acusación se hace efectiva siempre y cuando haya pruebas. No hay condena sin pruebas; eso me enseñaron ellos", expresó el oficial al referirse a los juristas, a quienes reconoció como antiguos profesores suyos.

Abordado a su salida de la misa por el Día de San Judas Tadeo, patrón de la Policía Nacional, el jefe policial recordó las enseñanzas recibidas sobre el respeto a los derechos ajenos y el cumplimiento de las leyes.

En una instancia que depositaron ante la Procuraduría General de la República, siete abogados, encabezados por Carlos Balcácer, solicitan al Ministerio Público una "investigación inmediata e independiente" sobre al menos 47 muertes de jóvenes durante operativos policiales.

Cuestionan esos decesos, registrados desde el 17 de agosto al 28 de septiembre, y presentados como "actuaciones legales o intercambios de disparos" sin previa investigación independiente por parte de los fiscales.

Defiende transformación policial

Al referirse al proceso de reforma de la institución, Rodríguez García aseguró que la transformación policial continúa, aunque reconoció que se trata de un proceso largo.

"Estamos en camino, un camino largo, pero lo estamos recorriendo. La transformación policial no se detiene, pero siempre teniendo en cuenta mantener el orden y la paz aquí en nuestro país", manifestó.

El director policial también llamó a las familias dominicanas a educar a sus hijos en valores, integridad y principios éticos y morales, al considerar que estos son fundamentales para la convivencia social.

Asimismo, afirmó que la Policía Nacional mantiene su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la defensa de las personas más vulnerables.

"Estamos siempre respetando los derechos humanos, por eso estamos defendiendo los derechos de los que menos pueden", concluyó.

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