×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
muertes en intercambios de disparos
Añadir Diario Libre en Googlemuertes en intercambios de disparos

Director de la PN responde a querella por intercambios de disparos: "No hay condena sin pruebas"

Rodríguez García reaccionó a la acción legal presentada por abogados en su contra

    Expandir imagen
    Director de la PN responde a querella por intercambios de disparos: "No hay condena sin pruebas
    El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE)

    El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, defendió este miércoles la necesidad de presentar pruebas para sustentar las acusaciones, ante la querella interpuesta por abogados en su contra por las muertes ocurridas en los denominados intercambios de disparos.

    "Cuando tratamos de una acusación, esa acusación se hace efectiva siempre y cuando haya pruebas. No hay condena sin pruebas; eso me enseñaron ellos", expresó el oficial al referirse a los juristas, a quienes reconoció como antiguos profesores suyos.

    Abordado a su salida de la misa por el Día de San Judas Tadeo, patrón de la Policía Nacional, el jefe policial recordó las enseñanzas recibidas sobre el respeto a los derechos ajenos y el cumplimiento de las leyes. 

    En una instancia que depositaron ante la Procuraduría General de la República, siete abogados, encabezados por Carlos Balcácer, solicitan al Ministerio Público una "investigación inmediata e independiente" sobre al menos 47 muertes de jóvenes durante operativos policiales. 

    Cuestionan esos decesos, registrados desde el 17 de agosto al 28 de septiembre, y presentados como "actuaciones legales o intercambios de disparos" sin previa investigación independiente por parte de los fiscales. 

    RELACIONADAS

    Defiende transformación policial

    Al referirse al proceso de reforma de la institución, Rodríguez García aseguró que la transformación policial continúa, aunque reconoció que se trata de un proceso largo.

    "Estamos en camino, un camino largo, pero lo estamos recorriendo. La transformación policial no se detiene, pero siempre teniendo en cuenta mantener el orden y la paz aquí en nuestro país", manifestó.

    • El director policial también llamó a las familias dominicanas a educar a sus hijos en valores, integridad y principios éticos y morales, al considerar que estos son fundamentales para la convivencia social. 

    Asimismo, afirmó que la Policía Nacional mantiene su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la defensa de las personas más vulnerables.

    "Estamos siempre respetando los derechos humanos, por eso estamos defendiendo los derechos de los que menos pueden", concluyó.

    Leer más
    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.