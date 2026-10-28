Hallan presunta cocaína en pieza de vehículo que sería enviada a Canadá

El paquete fue enviado por una empresa de mensajería y tenía como destino Scarborough, Ontario, Canadá. ( CEDIDA POR LA DNCD )

La Dirección Nacional de Control de Drogas informó este miércoles que agentes de esa entidad ocuparon presunta cocaína dentro de una pieza de vehículo tenía como destino final la ciudad de Scarborough, en la provincia de Ontario, Canadá.

El hallazgo se produjo durante labores de inspección realizadas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo, por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, con el apoyo del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac).

De acuerdo con el manifiesto de carga, el paquete había sido gestionado a través de una empresa de mensajería (courier) para ser enviado a Canadá.

Durante la inspección, los agentes antinarcóticos, asistidos por militares y unidades caninas, detectaron imágenes sospechosas en el interior de una caja de cartón, por lo que activaron el protocolo correspondiente.

Por instrucciones del fiscal actuante, se procedió a abrir el paquete y se encontró un eje de transmisión manual de un vehículo.

La pieza fue intervenida con sierras y equipos especializados, lo que permitió descubrir que la presunta sustancia ilícita había sido introducida herméticamente en su estructura metálica.

Investigan a remitente y destinataria

Según las autoridades, el envío figura a nombre de una mujer con supuesta residencia en el sector Campo Lindo, Santo Domingo, mientras que la destinataria es otra mujer domiciliada en Canadá.

La DNCD y el Ministerio Público profundizan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de la operación.

Las autoridades vinculan esta modalidad con una red que presuntamente intenta traficar sustancias narcóticas hacia Estados Unidos, Europa y Canadá, utilizando piezas automotrices para ocultar los cargamentos.

La sustancia ocupada fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar el tipo de droga y su peso exacto.

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