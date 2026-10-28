El embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich Seredin, rechazó este miércoles las acusaciones de que ciudadanos dominicanos hayan sido llevados mediante engaños a Rusia para participar en la guerra contra Ucrania.

En medio de las crecientes denuncias internacionales sobre organizaciones que presuntamente engañan a personas para llevarlas a combatir en el conflicto bélico, el diplomático calificó las acusaciones como "falsas" e insistió en que no tolerarán "calumnias".

El embajador añadió que las autoridades rusas investigan los casos reportados por el Gobierno dominicano.

"He visto hoy en la mañana en un periódico la información, respecto a los engaños que contiene el informe de una comisión internacional independiente, así llamada, pero no reconocemos el mandato de esta comisión independiente y consideramos que están basadas en los en los datos completamente falsos", dijo.

Explicó que la embajada recibió, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, una lista de aproximadamente 20 ciudadanos que presuntamente se encuentran en territorio ruso en circunstancias relacionadas con posibles engaños durante su reclutamiento.

Según indicó, la documentación fue remitida a los organismos competentes en Moscú, que evalúan los casos para ofrecer una respuesta a las autoridades dominicanas y a los familiares de los afectados.

"Nosotros somos los primeros que queremos esclarecer este asunto. No vamos a tolerar calumnias y difamaciones contra mi país", manifestó el representante diplomático.

Canciller confirma repatriación de cuatro dominicanos desde Rusia

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor (Ito) Bisonó, informó que cuatro ciudadanos dominicanos regresaron recientemente al país tras encontrarse en Rusia, donde, según explicó, se enfrentaron a la posibilidad de firmar contratos para incorporarse al Ejército ruso.

El canciller señaló que los dominicanos que aceptan estos contratos quedan sujetos a las condiciones establecidas por las autoridades militares rusas, lo que puede implicar su participación en la guerra contra Ucrania.

"Lo que nosotros hemos visto con estos cuatro dominicanos es que, si se inscriben, firman un contrato, bueno, pues entonces van a la guerra", explicó.

Bisonó indicó que, desde su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores, la institución emitió una advertencia dirigida a los dominicanos sobre los riesgos asociados con estas ofertas de reclutamiento.

Asimismo, explicó que los cuatro ciudadanos repatriados se encontraban en una localidad situada a casi mil kilómetros de Moscú. Al negarse a firmar los contratos, el propio Ejército ruso les facilitó los boletos para trasladarse a la capital rusa.

Posteriormente, la embajada dominicana les proporcionó alojamiento y asistencia, mientras que la Cancillería gestionó los pasajes para su retorno a República Dominicana, mediante vuelos con escalas en Turquía y Panamá.

El ministro explicó que algunos ciudadanos viajan con conocimiento de las actividades que realizarán, mientras que otros buscan regresar a sus países una vez que se encuentran en territorio ruso.

Bisonó advirtió que las condiciones pueden complicarse para quienes permanecen en las zonas relacionadas con el conflicto, especialmente ante la llegada del invierno.

En ese sentido, enfatizó que la prioridad del Gobierno dominicano es brindar asistencia consular y facilitar el retorno de los ciudadanos que manifiesten su deseo de regresar.

República Dominicana y Rusia mantienen contactos diplomáticos

Bisonó aseguró que el Gobierno dominicano ha realizado diversas gestiones ante las autoridades rusas para esclarecer la situación de sus ciudadanos.

Entre estas, mencionó una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien, según afirmó, ofreció colaboración para investigar los casos, así como un encuentro posterior con el embajador Seredin en la Cancillería dominicana.

El funcionario también reveló que el Ministerio de Relaciones Exteriores contrató los servicios de un abogado en Rusia, quien anteriormente presidió el colegio de abogados de ese país, con el propósito de recibir orientación sobre las implicaciones jurídicas de los contratos que firman los extranjeros con el Ejército ruso.