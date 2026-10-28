Excanciller Roberto Álvarez pide acelerar despliegue de fuerza contra pandillas en Haití

El exministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, pidió a la comunidad internacional acelerar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití (GSF, por sus siglas en inglés) y garantizar los recursos necesarios para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa esa nación.

El excanciller tambipen advirtió que la prolongación de la violencia amenaza con generar nuevos desplazamientos masivos y agravar la inestabilidad regional.

"Urge que los países comprometidos empiecen a la mayor brevedad posible el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas y la doten de los recursos necesarios para apoyar a las autoridades haitianas en esa tarea, y celebrar los comicios tan pronto como sea prudente y viable después de establecer la seguridad", manifestó Álvarez.

Al referirse a la posibilidad de celebrar elecciones en medio de la situación de violencia que afecta al vecino país, el diplomático concluyó:"en mi criterio, esas condiciones no estaban dadas para diciembre".

Durante su discurso al recibir la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, Álvarez insistió en que el reciente aplazamiento del proceso electoral haitiano ofrece una oportunidad para concentrar los esfuerzos en recuperar la seguridad, condición que calificó de indispensable para organizar comicios libres y creíbles.

Advierte sobre desplazamientos masivos

El excanciller alertó sobre las consecuencias que podría tener para República Dominicana y el resto de la región la prolongación de la crisis haitiana.

"Corresponde a los haitianos decidir su futuro y a la comunidad internacional cumplir sus compromisos. Prolongar la violencia amenaza con nuevos desplazamientos masivos y mayor inestabilidad regional", manifestó.

En ese sentido, señaló que la estabilización de Haití también debe permitir que los ciudadanos haitianos residentes en territorio dominicano tengan perspectivas reales de regresar y establecerse en su país de origen.

Destaca gestiones dominicanas ante la ONU

Durante su intervención, Álvarez recordó las gestiones realizadas por República Dominicana ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para conseguir una respuesta internacional a la crisis haitiana.

Explicó que, durante sus seis años al frente de la política exterior dominicana, compareció en 15 ocasiones ante ese organismo para defender la necesidad de establecer una fuerza internacional que contribuyera a recuperar la seguridad.

El exfuncionario aseguró que, pese a las dudas iniciales sobre la posibilidad de alcanzar ese objetivo, la diplomacia dominicana mantuvo el tema en la agenda internacional y trabajó para construir los apoyos necesarios.

Destacó que esos esfuerzos, realizados con la colaboración de diversos gobiernos, especialmente Estados Unidos, contribuyeron a impulsar primero la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad y posteriormente la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Álvarez agradeció al presidente Luis Abinader el respaldo brindado a las gestiones diplomáticas desarrolladas durante su administración.

Leer más Víctor Ito Bisonó asume como canciller de la República tras reunirse con Roberto Álvarez