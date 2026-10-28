Madre de Juan Carlos Ávila denuncia que lo enviarían al frente pese a sus heridas

Juan Carlos Ávila, dominicano en servicio militar de Rusia. ( CAPTURA DE UN VIDEO )

La madre de Juan Carlos Ávila Espaillat, dominicano en servicio militar en Rusia, denunció que su hijo sería trasladado este miércoles 28 de octubre a una base militar desde donde partiría al frente de batalla, pese a las heridas que presenta y a que, según afirmó, todavía no puede caminar.

Yesenia María Espaillat manifestó su preocupación por la condición física del joven, quien se encuentra hospitalizado, según su relato. Indicó que apenas el día anterior le habían retirado los puntos de las piernas.

Desde hace años, Rusia y Ucrania se mantienen en guerra. La Cancillería dominicana identificó al menos a 30 dominicanos que se encuentran en territorio ruso en combate. Algunos han alegado haber sido engañados con contratos de trabajos, mientras que otros han dicho que sabían a lo que iban y que es falsa la versión del engaño. De igual modo, la Cancillería anunció un equipo legal para recibir asesoría sobre cómo actuar ante la situación.

“Mi hijo no puede ni siquiera caminar. ¿Cómo se va a defender?”, expresó la mujer, quien teme que su hijo vuelva a resultar herido si es enviado nuevamente al combate.

Espaillat explicó que se enteró del posible traslado a través de una publicación en la cuenta de Instagram de otro de sus hijos y que, posteriormente, conoció la información sobre el envío de Juan Carlos a una base militar para dirigirse al frente. Sin embargo, dijo desconocer la ubicación exacta de esa instalación.

La madre también señaló que no ha recibido un informe médico reciente que detalle las lesiones de su hijo ni que permita establecer si está en condiciones de reincorporarse al servicio militar.

Cuestiona las gestiones diplomáticas

Espaillat cuestionó las actuaciones de las autoridades dominicanas para conseguir que su hijo abandone el servicio militar ruso y regrese al país.

Según relató, una representante de la embajada dominicana en Rusia se comunicó con ella y le solicitó un poder notarial para gestionar el caso. Aseguró que tramitó el documento ante un notario público y lo remitió para que se realizaran las diligencias correspondientes.

No obstante, afirmó que, pese a sus reiteradas llamadas y mensajes, no ha recibido información sobre avances concretos. Indicó que, cuando finalmente obtuvo respuesta de la representante, esta le recordó que su hijo había firmado un contrato militar.

La madre sostuvo que la firma de ese documento no debería impedir que se evalúe la situación de Juan Carlos, debido a las heridas que presenta y a las circunstancias en las que, según denuncia la familia, se produjo su incorporación a las fuerzas militares rusas.

"Yo exijo que me den respuesta, que me digan qué hicieron y qué van a hacer con respecto a mi hijo" Yesenia María Espaillat Madre de Juan Carlos Ávila Espaillat “

Afirma que su hijo califica para la baja

La mujer aseguró que representantes vinculados a las gestiones diplomáticas le informaron que Juan Carlos reúne las condiciones para solicitar la baja militar debido a su estado de salud.

Identificó entre ellos a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), al que llamó Miguel, y a una representante que, según explicó, daba seguimiento al caso en Moscú.

De acuerdo con su testimonio, esta última envió por correo electrónico un documento dirigido a Juan Carlos para que lo entregara a sus superiores militares.

Espaillat afirmó que pidió a su hijo que no entregara el documento por temor a las posibles consecuencias. También cuestionó que no le hayan informado sobre acercamientos directos con los mandos militares rusos para exponer la condición médica del joven.

La madre explicó que, después de una primera ocasión en la que Juan Carlos resultó herido, recibió un diagnóstico médico que detallaba los procedimientos realizados. Sin embargo, aseguró que esta vez no dispone de un documento similar y desconoce si los médicos han emitido alguna evaluación que determine si puede volver al combate.

Reclama información sobre las gestiones oficiales

Espaillat afirmó que tampoco ha recibido información sobre los resultados de las gestiones anunciadas por el gobierno dominicano para atender los casos de ciudadanos vinculados a las fuerzas militares rusas.

Relató que un representante del Mirex le informó sobre una reunión en la Cancillería y una comisión que viajaría a Rusia. Sin embargo, aseguró que, posteriormente, no le comunicaron qué acciones se habían realizado ni qué avances se habían obtenido en el caso de su hijo.

La mujer reclamó que las autoridades le expliquen qué medidas han adoptado para gestionar la salida de Juan Carlos del servicio militar y facilitar su regreso a República Dominicana.

Asimismo, extendió su petición a otras madres dominicanas que, según dijo, esperan respuestas sobre la situación de sus hijos en Rusia.

Al cierre de la entrevista, Espaillat aseguró que desconocía si las autoridades rusas habían recibido formalmente alguna solicitud relacionada con la condición médica de Juan Carlos o si se había adoptado una decisión sobre su posible traslado al frente.