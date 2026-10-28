OEA exige medidas más contundentes contra las pandillas tras desaparición de cuatro salvadoreños en

Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. ( EFE/ARCHIVO )

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, expresó su solidaridad con El Salvador y reclamó una respuesta internacional coordinada para enfrentar la violencia de los grupos armados en territorio haitiano.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió intensificar las acciones contra las pandillas que operan en Haití, después de la desaparición de cuatro militares salvadoreños durante una emboscada ocurrida el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, en las proximidades de Puerto Príncipe.

El secretario general del organismo hemisférico, Albert Ramdin, manifestó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de El Salvador, especialmente con las familias de los cuatro integrantes del contingente internacional cuyo paradero continúa sin confirmarse.

En una publicación en su cuenta en X, Ramdin consideró que el ataque evidencia la necesidad de adoptar decisiones más firmes para combatir a las organizaciones criminales que mantienen bajo su control amplias zonas del territorio haitiano.

«Esperamos que regresen sanos y salvos», expresó el secretario general de la OEA en un mensaje publicado el lunes 26 de octubre en su cuenta de la red social X.

El funcionario advirtió que la agresión contra los integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) pone de manifiesto la urgencia de adoptar medidas más decisivas y coordinadas contra las bandas criminales.

"La comunidad internacional debe fortalecer su apoyo a Haití para restablecer la seguridad y proteger a su población", sostuvo Ramdin, de acuerdo con las declaraciones recogidas por FCN y la agencia Europa Press.

Desaparición de los militares

Los cuatro salvadoreños, identificados por las autoridades de su país como técnicos de aviación que participaban en la misión internacional desplegada en Haití, desaparecieron el domingo 18 de octubre después de que grupos armados atacaran el vehículo blindado en el que se desplazaban por la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets.

La agresión provocó una operación de búsqueda y rescate ordenada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien advirtió a los responsables del secuestro que su Gobierno intensificaría las acciones militares si los cuatro integrantes de su contingente no eran liberados con vida.

El Salvador envió refuerzos militares a Haití para participar en las operaciones, mientras las fuerzas internacionales y las autoridades haitianas mantenían sus esfuerzos para localizar a los desaparecidos.

Incertidumbre sobre su paradero

La situación se complicó después de que la Fuerza de Supresión de Pandillas confirmara el domingo 25 de octubre que había recibido restos humanos entregados por una organización humanitaria, aunque aclaró que no existía una identificación que permitiera establecer si correspondían a los cuatro salvadoreños.

Bukele rechazó que los restos encontrados pertenecieran a los técnicos de su país, al señalar diferencias entre las características de los cuerpos recuperados y las de los militares desaparecidos.

Hasta las informaciones consultadas este miércoles, no se había comunicado una identificación forense definitiva que permitiera establecer el destino de los cuatro hombres.

El pronunciamiento de la OEA se suma a la condena expresada el 24 de octubre por el Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador, que reclamó el regreso inmediato y seguro de los cuatro técnicos de aviación.

Aunque Ramdin no anunció nuevas medidas operativas ni precisó los recursos adicionales que deberían movilizarse, su declaración coloca nuevamente en el centro del debate internacional la seguridad de los contingentes extranjeros y la necesidad de fortalecer la cooperación para enfrentar a las pandillas en Haití.