Embajada de Italia beca a 20 agentes de Politur para aprender italiano

Agentes de Politur. ( PUBLICADO POR POLITURRD EN X )

La Embajada de Italia en República Dominicana otorgó becas para aprender italiano a 20 agentes de la Policía de Turismo (Politur), con el propósito de mejorar la asistencia, orientación y protección de los ciudadanos de ese país que visitan o residen en territorio dominicano.

El programa, financiado por la representación diplomática, será impartido por Casa de Italia e incluirá conocimientos generales del idioma y vocabulario especializado para atender emergencias, orientar a visitantes y recibir denuncias.

Las becas cubren la matrícula, los materiales didácticos y la evaluación final. Los participantes recibirán certificados de aprovechamiento expedidos por la institución académica.

La entrega tuvo lugar en Casa de Italia, en la Ciudad Colonial, durante un acto encabezado por el embajador Sergio Maffettone, el presidente de la entidad, Angelo Viro, y el director de Politur, general Minoru Matsunaga.

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Testimonios oficiales

Maffettone explicó que la iniciativa busca facilitar una atención más cercana y eficaz a los italianos y convertir el idioma en una herramienta para quienes deben asistirlos.

Matsunaga destacó que comprender a una persona en su lengua, especialmente durante una emergencia, permite ofrecer un servicio más humano, preciso y oportuno.

Según la embajada, más de 95,000 turistas italianos visitaron República Dominicana en 2025. Además, unos 14,000 ciudadanos italianos figuran inscritos como residentes.

Los beneficiarios trabajan en la Ciudad Colonial, Boca Chica, Juan Dolio, Bayahíbe y La Romana. Integran el primer grupo de esta experiencia, cuyos resultados servirán para evaluar su continuidad.

La iniciativa forma parte de la XXVI Semana de la Lengua Italiana en el Mundo.