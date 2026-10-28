Lluvias recientes elevan al 62 % el almacenamiento de agua en las presas del país

Vista de la Presa de Valdesia. ( CEDIDO POR EL INDRHI )

Las lluvias registradas en los últimos días en gran parte del territorio nacional han contribuido a la recuperación de los principales embalses del país, que actualmente almacenan 1,252.95 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 62.07 % de su capacidad máxima.

Así lo informó este miércoles el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano, quien aseguró que los niveles de las presas se mantienen bajo vigilancia permanente de las instituciones que integran el Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre).

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el funcionario explicó que, aunque las precipitaciones han favorecido la recuperación de las reservas de agua frente al escenario de sequía, los embalses continúan operando bajo criterios técnicos y medidas preventivas.

En ese sentido, aseguró que los niveles actuales de almacenamiento no representan una situación de peligro.

Durante una entrevista en televisión nacional, Caba Romano presentó el informe diario sobre las condiciones de los embalses, elaborado por el INDRHI, en el que se detallan los volúmenes de agua almacenados en las principales presas.

Niveles de las principales presas

Según los datos ofrecidos por el funcionario, la presa de Valdesia se encuentra en la cota 146.51 metros sobre el nivel del mar, con un almacenamiento equivalente al 79.2 % de su capacidad máxima.

Mientras, la presa de Tavera registra una elevación de 318.35 metros sobre el nivel del mar y un volumen de agua equivalente al 63.2 % de su capacidad.

Entre los embalses con mayores porcentajes de almacenamiento figura Sabaneta, con un 90.7 % de su capacidad máxima, ubicada en la cota 642.15 metros sobre el nivel del mar.

Le sigue Monción, que almacena 294.78 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 89.3 % de su capacidad. Esta presa se encuentra en la cota 276.47 metros sobre el nivel del mar, mientras que su nivel máximo es de 280 metros.

Por su parte, la presa de Rincón registra un almacenamiento del 52.3 % de su capacidad máxima, con una elevación de 116.07 metros sobre el nivel del mar.

En tanto, Montegrande presenta un volumen equivalente al 46 % de su capacidad, con una elevación de 185.49 metros sobre el nivel del mar.

Mantenimiento de embalses y canales de riego

El director del INDRHI también se refirió a los trabajos de extracción de materiales acumulados en el contraembalse Las Barías y en la presa de Valdesia.

Explicó que estas labores se desarrollan en coordinación con la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de contribuir a la conservación de estas infraestructuras y prolongar su vida útil.

Asimismo, indicó que las lluvias provocan el arrastre de sedimentos desde las cuencas altas hacia los canales de riego, por lo que la institución realiza intervenciones preventivas para garantizar la circulación del agua.

"Las lluvias producen un normal arrastre de sedimentos que se acumulan en los canales; como medida preventiva los intervenimos para promover la fluidez de las aguas y posteriormente a la temporada también toca intervención", señaló.

Caba Romano agregó que el Indrhi participó recientemente en un entrenamiento sobre gestión de riesgos realizado en Nueva York, Estados Unidos, junto a otras instituciones gubernamentales, con el propósito de fortalecer la preparación ante desastres y la coordinación de las respuestas ante situaciones de emergencia.