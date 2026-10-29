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Embargan juegos mecánicos y cuentas bancarias de imputado por muerte de niña en Hato Mayor

El abogado José Luis Rivera Santana informó que la medida busca garantizar una eventual indemnización a las familias en un posible juicio de fondo

La investigación continúa abierta y el Ministerio Público dispone de seis meses para presentar el acto conclusivo

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    Embargan juegos mecánicos y cuentas bancarias de imputado por muerte de niña en Hato Mayor
    Juegos mecánicos en el que se accidentaron tres niñas el pasado 18 de septiembre y una de ellas falleció. (FOTOS CEDIDAS A DL.)

    Los juegos mecánicos vinculados al accidente en el que murió la niña Liangie Ramírez Reyes y resultó herida su hermana fueron embargados, junto con los fondos depositados en cuentas bancarias a nombre del imputado Simón María Estévez Ramos, informó este jueves el abogado José Luis Rivera Santana, representante legal de las familias afectadas.

    El jurista explicó que el embargo se ejecutó como parte de las medidas patrimoniales autorizadas por el tribunal, con el propósito de preservar bienes y recursos que puedan responder a una eventual indemnización si se establecen responsabilidades durante el proceso judicial.

    Rivera Santana indicó que la medida comprende los juegos mecánicos y los fondos disponibles en las cuentas bancarias señaladas. Precisó que su finalidad es garantizar una posible reparación económica a favor de las familias de las menores, en caso de que el proceso avance a un juicio de fondo.

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    Testimonio de la menor sobreviviente

    El abogado informó que este jueves se recibió el testimonio de la niña que sobrevivió al accidente, mediante una entrevista en Cámara Gesell, como parte de las actuaciones del proceso judicial.

    Esta diligencia se suma a las acciones realizadas mientras continúa abierta la investigación sobre las circunstancias del accidente.

    Ministerio Público tiene seis meses para investigar

    El representante legal explicó que el Ministerio Público dispone de un plazo de seis meses para completar las diligencias investigativas y presentar el acto conclusivo.

    Una vez depositada la acusación, el proceso deberá avanzar hacia la audiencia preliminar, etapa en la que el tribunal examinará los elementos presentados y determinará si procede la apertura de un juicio de fondo.

    Antecedentes del caso

    El accidente ocurrió en septiembre, durante las fiestas patronales de Hato Mayor, en una feria de juegos mecánicos instalada en la calle Padre Meriño.

    En el hecho resultaron afectadas las hermanas Liangie y Lismairi Ramírez Reyes. Liangie, de 11 años, sufrió lesiones graves y fue trasladada al Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, donde recibió atención médica antes de fallecer el 26 de septiembre.

    Su hermana también resultó herida, pero sobrevivió al accidente.

    Por el caso, a Simón María Estévez Ramos se le impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.

    El proceso judicial continúa abierto mientras avanzan las investigaciones para establecer las posibles responsabilidades penales.

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      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.