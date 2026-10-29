Adolescente apuñalado por su padrastro permanece estable dentro del cuadro de gravedad

El menor continúa intubado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. ( DIARIO LIBRE )

El adolescente de 13 años que fue apuñalado por su padrastro mientras intentaba proteger a su madre de una agresión física, en el sector Villa Esperanza, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, permanece estable dentro de su cuadro de gravedad y con pronóstico reservado.

Así lo informó a Diario Libre su tía, María Heredia, quien explicó que el menor continúa intubado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza.

"Estamos esperando que Dios haga la obra", manifestó Heredia al referirse al delicado estado de salud de su sobrino.

El adolescente ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas a consecuencia de las heridas recibidas. La más reciente fue realizada ayer miércoles para controlar un sangrado abdominal.

De acuerdo con el informe médico, el menor ingresó al centro de salud en estado de choque hipovolémico, debido a la pérdida de sangre provocada por múltiples lesiones internas en el tórax y el abdomen.

Agresor permanece prófugo

El hecho ocurrió la tarde del pasado domingo 25 de octubre, cuando el adolescente intentó proteger a su madre, Rosaura de la Nieve, de una agresión física por parte de su pareja.

El presunto agresor, identificado como José Alberto Cabrera, permanece prófugo.

Ante esta situación, María Heredia hizo un llamado para que el hombre se entregue a las autoridades y responda por lo ocurrido.

"Esperemos que se entregue, aunque sea por los medios y que pueda pagar por lo que hizo", expresó.