CDP Santiago condena intento de abogado de coartar labor periodística durante audiencia judicial

Micrófonos y teléfonos móviles de distintos medios de comunicación durante la cobertura de un encuentro informativo ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ )

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Santiago, condenó la actitud del abogado Russell Aracena, a quien acusó de intentar coartar la labor periodística al solicitar que dos comunicadoras fueran retiradas de una audiencia judicial relacionada con el asesinato del chofer del camión recolector de basura Deivy Carlos Abreu Quezada.

El gremio calificó de temeraria e incitadora la conducta del profesional del derecho contra las periodistas Marisela de la Cruz, de Noticias SIN, y Yenni Acevedo, de Telemicro, quienes daban cobertura al proceso seguido a siete personas por el crimen, ocurrido en abril de este año.

La organización rechazó que el abogado solicitara la salida de ambas comunicadoras de la sala de audiencias, bajo el argumento de que sus trabajos periodísticos afectan a los imputados que representa.

El CDP Santiago consideró desafortunada e inapropiada esa actuación, al entender que evidencia intolerancia frente al ejercicio del periodismo y la cobertura de acontecimientos de interés público en los escenarios judiciales.

Recordó que los periodistas tienen el derecho y la responsabilidad de informar sobre los procesos judiciales, siempre dentro del marco de las normas establecidas por los tribunales y las disposiciones legales vigentes.

La solicitud del abogado generó un momento de tensión durante la audiencia, especialmente con los representantes legales de los familiares de la víctima, quienes cuestionaron su comportamiento.

Reacciones del gremio

El gremio sostuvo que la cobertura periodística no implica asumir posiciones a favor o en contra de las partes involucradas, sino cumplir con el compromiso de mantener informada a la sociedad sobre hechos de trascendencia pública.

Asimismo, exhortó a los profesionales del derecho y a los demás actores del sistema de justicia a mantener una relación de respeto con los periodistas y evitar actuaciones que puedan interpretarse como intimidatorias o contrarias a la libertad de prensa.

La seccional expresó su solidaridad con Marisela de la Cruz y Yenni Acevedo.

Al mismo tiempo, el gremio reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información y el ejercicio digno, responsable e independiente del periodismo.