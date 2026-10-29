El municipio de Guayabal, en la provincia de Azua, quedó incomunicado este jueves, luego de que las fuertes lluvias registradas desde el pasado lunes provocaran la crecida del arroyo La Tina y el río Las Cuevas, arrastrando los pasos provisionales que permitían el acceso a la localidad.

Las precipitaciones, asociadas a la incidencia de dos vaguadas sobre el territorio nacional, han afectado las vías de comunicación de esta localidad, cuya principal actividad económica es la agricultura.

En conversación con Diario Libre, el residente Jarol Galván explicó que durante el martes y miércoles la comunidad quedó parcialmente incomunicada, debido a que todavía podían utilizar una vía alterna por el sector Los Rincones. Sin embargo, este jueves también colapsó un pequeño paso ubicado en esa ruta, dejando a los residentes sin acceso vehicular.

Galván indicó que los pasos provisionales afectados habían sido construidos hace aproximadamente cuatro meses, mientras avanzan los trabajos de construcción del puente sobre el arroyo La Tina, en la entrada principal de Guayabal.

Explicó que las estructuras consistían en alcantarillas colocadas de manera provisional, que fueron arrastradas por la crecida del arroyo junto con parte de la carretera habilitada para el tránsito.

Esta vía comunica a Guayabal con las comunidades de Los Taínos y Las Cañitas, y constituía el principal acceso para el traslado de personas y productos agrícolas.

Aunque existe otra ruta por Los Rincones, Galván señaló que se trata de un camino agrícola que solo permite el tránsito de vehículos de doble tracción y animales de carga.

Más de 18 camiones con productos agrícolas varados

El residente advirtió que la incomunicación está afectando la economía de Guayabal, una comunidad dedicada principalmente a la producción agrícola, especialmente de frutas y aguacates.

Según explicó, las dificultades para transportar las cosechas han paralizado parte de la actividad comercial y podrían incrementar las pérdidas de los productores.

"Más de 18 camiones con carga que están quedados de aquel lado", manifestó Galván al describir la situación que enfrentan los agricultores.

Agregó que varios productos agrícolas se están perdiendo ante la imposibilidad de trasladarlos hacia los mercados.

Piden intervención de las autoridades

Ante esta situación, los residentes hicieron un llamado al presidente Luis Abinader y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que intervengan y habiliten una vía de acceso a la comunidad.

Galván explicó que el alcalde de Guayabal, Hipólito Cabral Sánchez, había solicitado desde el pasado lunes a las autoridades agilizar la construcción del puente de la entrada principal, debido a que constituye la única vía adecuada para acceder a la localidad desde el municipio Padre Las Casas.

El comunitario señaló que la localidad está rodeada por varios afluentes, entre ellos el río Las Cueva y el arroyo La Tina, lo que dificulta aún más el acceso durante los períodos de fuertes precipitaciones.

Los residentes esperan que las autoridades intervengan para restablecer la comunicación terrestre y permitir el traslado de las cosechas que permanecen varadas.