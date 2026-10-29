Criollos buscan ampliar incidencia en elecciones decisivas para Trump

La representación política de los estadounidenses de origen dominicano tendrá una prueba el próximo 3 de noviembre, cuando candidatos de esa comunidad competirán por escaños federales y estatales en unas elecciones que definirán el control del Congreso y el margen de acción del presidente Donald Trump durante los dos últimos años de su mandato.

Las contiendas reúnen situaciones distintas: Darializa Ávila Chevalier busca suceder a Adriano Espaillat en Nueva York; Manny Rutinel intenta arrebatar a los republicanos un distrito competitivo de Colorado, y Analilia Mejía procura un mandato completo por Nueva Jersey, después de llegar al Congreso mediante una elección especial celebrada en abril.

Estas aspiraciones federales coinciden con las de legisladores de origen dominicano que buscan continuar en la Asamblea estatal de Nueva York y con la candidatura de Josh Taveras al Senado de ese estado. Aunque todas se decidirán en la misma jornada, corresponden a instituciones con competencias diferentes.

Lo que está en juego en Washington

En las elecciones de medio término se disputarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado federal, además de gobernaciones y numerosos cargos estatales y locales.

Los republicanos llegan a la jornada con el control de ambas cámaras. Una victoria demócrata en cualquiera de ellas modificaría la relación de fuerzas en Washington y daría a la oposición mayor capacidad para fiscalizar al Gobierno y condicionar su agenda legislativa y presupuestaria.

Trump no estará en la boleta, pero la votación constituye una prueba política para su administración.

Relevo político

Ávila Chevalier, de 32 años y ascendencia dominicana, ganó en junio la primaria demócrata del distrito congresual 13 de Nueva York frente a Adriano Espaillat, quien ocupa el escaño desde 2017.

Su candidatura plantea un relevo político en una demarcación que comprende sectores del Alto Manhattan y el noroeste del Bronx, con una importante presencia dominicana.

Formada en la Universidad de Columbia y vinculada con la organización comunitaria, Chevalier pertenece al sector progresista del Partido Demócrata. Ha defendido propuestas relacionadas con la vivienda, la protección de los inquilinos y la inmigración, incluida la eliminación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.

Si resulta elegida, sería la primera mujer en representar ese distrito.

Colorado: una oportunidad de ampliar la representación

Manny Rutinel, hijo de una inmigrante dominicana, compite por el distrito congresual 8 de Colorado contra el representante republicano Gabe Evans. También participa el libertario David Wood.

Rutinel ganó la primaria demócrata de junio y busca pasar de la política estatal a la Cámara de Representantes federal.

Su contienda tiene relevancia nacional porque se desarrolla en un distrito de resultados estrechos: Evans ganó en 2024 con el 49 % de los votos, frente al 48.2 % de la entonces representante demócrata Yadira Caraveo. Una victoria de Rutinel supondría recuperar ese escaño para los demócratas y extender la presencia dominicana en el Congreso a otro estado.

Mandato completo

La congresista Analilia Mejía, de raíces dominicanas y colombianas, también forma parte del panorama electoral. Mejía ganó la elección especial de abril por el distrito 11 de Nueva Jersey y ahora aspira a un mandato completo de dos años. Su principal adversario vuelve a ser el republicano Joe Hathaway.

Su presencia obliga a mirar la representación dominicana más allá de Nueva York y a distinguir entre quienes intentan llegar por primera vez a Washington y quienes ya ejercen funciones legislativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/screenshot-2026-10-29-235757-adc50c9b.png Manny de los Santos y George Álvarez. (TOMADA DE REDES SOCIALES INDIVIDUALES)

Contiendas estatales

En Nueva York, cinco legisladores incluidos en este grupo buscan renovar sus mandatos en la Asamblea estatal: Manny De Los Santos, por el distrito 72; George Álvarez, por el 78; Amanda Séptimo, por el 84; Yudelka Tapia, por el 86, y Karines Reyes, por el 87.

De Los Santos y Álvarez figuran sin contrincantes en la relación de candidaturas consultada. Séptimo, Tapia y Reyes enfrentan aspirantes de otras organizaciones políticas.

De su lado , Josh Taveras compite como demócrata por el distrito 8 del Senado estatal, en Long Island, frente al republicano Jarett Gandolfo.

Estos cargos tienen incidencia sobre las leyes y el presupuesto de Nueva York.

Las candidaturas federales, en cambio, pueden contribuir directamente a definir la mayoría de la Cámara de Representantes y el equilibrio político de los próximos dos años en Estados Unidos.