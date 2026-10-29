Avión procedente de El Salvador trajo cinco helicópteros de combate a RD

Foto de referencia de un helicoptero de combate. ( AP/K.C. ALFRED )

Cinco helicópteros de combate de la Fuerza Aérea Salvadoreña llegaron a República Dominicana en un avión de carga que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) durante la madrugada del miércoles 28 de octubre, confirmó una fuente de entero crédito a Diario Libre.

Las aeronaves, de los modelos MD500 y MD530, fueron transportadas en un vuelo chárter operado por un Boeing 747-400 de la compañía estadounidense National Airlines, en medio del despliegue militar de El Salvador en Haití.

El vuelo, identificado como NCR880, salió de San Salvador el martes 27 de octubre y aterrizó en Santo Domingo aproximadamente a las 12:11 de la madrugada del día siguiente.

Serán trasladados a Haití

La fuente confirmó la naturaleza del cargamento y la modalidad del vuelo. Sin embargo, no se ha establecido si los cinco helicópteros serán trasladados a Haití ni cuál sería su función específica dentro de las operaciones salvadoreñas.

La llegada ocurre mientras El Salvador desarrolla operaciones para localizar a cuatro técnicos militares desaparecidos tras una emboscada de pandillas el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

El presidente Luis Abinader ha informado que mantiene comunicación con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, para coordinar apoyo logístico y de inteligencia ante la situación en el vecino país.

Misión internacional en Haití

El Gobierno dominicano también ha explicado que su colaboración con la misión internacional en Haití incluye facilitar el tránsito de contingentes, las evacuaciones médicas y el traslado de equipos y cargas militares.

Ese apoyo fue detallado en una comunicación de la Presidencia del 26 de octubre, dos días antes del aterrizaje del avión, aunque el documento no hace referencia a este vuelo ni a los cinco helicópteros.

Hasta el momento de esta publicación, las autoridades dominicanas y salvadoreñas no habían ofrecido públicamente detalles sobre el cargamento ni sobre su destino posterior.