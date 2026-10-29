Siete helicópteros, incluidos dos Black Hawk, hicieron escala en Jimaní rumbo a Haití

Helicópteros de las Fuerzas Armadas de El Salvador en el helipuerto de la fortaleza de Jimaní este jueves 29 de octubre de 2026. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

En medio de la tensión y la crisis de inseguridad que atraviesa Haití, siete helicópteros militares hicieron escala este jueves en la fortaleza El Rodeo, sede del 14.º Batallón de Infantería del Ejército de República Dominicana en el municipio fronterizo de Jimaní, antes de continuar hacia territorio haitiano.

El movimiento de las aeronaves se produjo mientras se intensifican las operaciones internacionales contra las bandas criminales que mantienen secuestrados a cuatro técnicos salvadoreños.

De acuerdo con un informe de seguridad, al que tuvo acceso Diario Libre, a las 3:45 de la tarde aterrizaron cinco helicópteros de El Salvador trajo cinco helicópteros de combate a RD matrícula salvadoreña, identificados con las referencias MD500E-48, MD500E-52, MD500E-54, MD500E-49 y MD500E-53.

Las aeronaves transportaban una cantidad no especificada de militares salvadoreños y tenían previsto abastecerse de combustible antes de continuar su trayecto hacia Haití.

Fueron transportadas a territorio dominicano en un vuelo chárter operado por un Boeing 747-400 de la compañía estadounidense National Airlines que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) la madrugada del miércoles.

A las 4:10 de la tarde llegaron otros dos helicópteros tipo Black Hawk, que también aterrizaron en el helipuerto militar para realizar labores de abastecimiento. Con su llegada, sumaron siete las aeronaves que hicieron escala en las instalaciones castrenses dominicanas.

Según el informe, a las 5:00 de la tarde los helicópteros despegaron con destino a Haití.

Despliegue militar tras desaparición de cuatro técnicos salvadoreños

El movimiento de las aeronaves ocurre en medio del despliegue militar de El Salvador en Haití, tras la emboscada del pasado 18 de octubre en la localidad de Santo, en Croix-des-Bouquets, donde cuatro técnicos militares de ese país desaparecieron durante un ataque atribuido a pandillas armadas.

El episodio motivó la ampliación de las operaciones salvadoreñas en territorio haitiano, con el objetivo de localizar a los cuatro técnicos y enfrentar a los grupos criminales responsables de la violencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/85a97e40-6397-4bcb-9fb6-a5d314617222-a8355684.jpg Soldados junto a dos de los helicópteros de las Fuerzas Armadas de El Salvador en Jimaní. (CEDIDA A DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/076a24da-b4a6-4042-a38e-1aa1edba7bb1-7db3224c.jpg Helicópteros de las Fuerzas Armadas de El Salvador. (CEDIDA A DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/a1b91d44-ca46-4f37-8714-a21e15f1a585-b40ecc32.jpg Fotografía que muestra a cuatro de las aeronaves en la fortaleza de Jimaní. (CEDIDA A DIARIO LIBRE) ‹ >

La movilización se produce en un escenario de creciente presión sobre las fuerzas internacionales que buscan recuperar comunidades y territorios controlados por las pandillas, mientras la población civil continúa expuesta a los enfrentamientos, los desplazamientos y la inseguridad.

República Dominicana como punto de apoyo logístico

La utilización de instalaciones militares dominicanas para el abastecimiento de las aeronaves evidencia la importancia estratégica del país como punto de apoyo logístico para las operaciones internacionales en Haití.

El Gobierno dominicano ha informado que su colaboración contempla facilitar el tránsito de contingentes, el traslado de equipos militares y otras facilidades logísticas, sin que esto implique necesariamente la participación directa de tropas dominicanas en territorio haitiano.

En paralelo, las autoridades dominicanas mantienen reforzada la vigilancia en la frontera ante las posibles repercusiones de la crisis de seguridad del vecino país.

Mientras continúa la movilización de fuerzas y equipos militares hacia Haití, miles de haitianos siguen a la espera de que las operaciones internacionales contribuyan a reducir la violencia y permitan recuperar la seguridad en sus comunidades.