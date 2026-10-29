Los cinco helicópteros de combate de la Fuerza Aérea Salvadoreña que llegaron a República Dominicana la madrugada del miércoles fueron trasladados este jueves a la fortaleza de Jimaní, en la provincia Independencia.

Un video cedido a Diario Libre muestra a las aeronaves estacionadas en la fortaleza El Rodeo en el municipio fronterizo con Haití.

Las aeronaves habían llegado al país a bordo de un avión de carga que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), procedente de El Salvador, según informó una fuente de entero crédito a Diario Libre.

Los helicópteros corresponden a los modelos MD500 y MD530 y fueron transportados en un vuelo chárter operado por un Boeing 747-400 de la compañía estadounidense National Airlines.

El vuelo, identificado con el código NCR880, salió de San Salvador el martes 27 de octubre y aterrizó en Santo Domingo aproximadamente a las 12:11 de la madrugada del miércoles 28.

En medio de operaciones militares en Haití

La llegada de las aeronaves se produce en medio del despliegue militar salvadoreño en Haití, donde las autoridades de ese país realizan operaciones para localizar a cuatro técnicos militares secuestrados tras una emboscada de pandillas el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

El presidente dominicano, Luis Abinader, ha informado que mantiene comunicación con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, para coordinar apoyo logístico y de inteligencia ante la situación de seguridad en el vecino país.

El Gobierno dominicano también ha explicado que su colaboración con la misión internacional en Haití contempla facilitar el tránsito de contingentes, las evacuaciones médicas y el traslado de equipos y cargas militares.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente cuál será la función específica de los cinco helicópteros ni cuándo serían trasladados a territorio haitiano.

En una carta al pueblo haitiano publicada la tarde de este jueves, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que el despliegue de tropas y equipos al país caribeño no es una "invasión", sino que busca rescatar a los cuatro soldados desaparecidos desde 11 días, cuando fueron secuestrados por pandillas.