Lluvias provocan aislamiento de comunidades y pérdidas en la agricultura de Tireo

Las lluvias han dejado daños visibles en las vías, con calzadas hundidas, desechos acumulados y caminos rurales deteriorados en las comunidades afectadas ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en Tireo, provincia La Vega, han provocado inundaciones, daños en la infraestructura vial, pérdidas agrícolas y el aislamiento de varias comunidades de esa demarcación montañosa.

Entre las localidades afectadas figuran La Cerca, El Haití y Los Candelarios, cuyos accesos permanecen incomunicados por la crecida de ríos.

Comunidades afectadas

En Tireo Abajo también se reportan daños materiales y afectaciones que dificultan las labores de los trabajadores del campo.

Las inundaciones han anegado terrenos agrícolas y provocado la erosión de las márgenes de los ríos, así como el colapso de tramos de vías utilizadas para acceder a las zonas productivas.

Las imágenes captadas en las áreas afectadas muestran bordes de calzadas hundidos, acumulación de desechos arrastrados por las corrientes de agua ||y un deterioro significativo de los caminos rurales.

Causas y consecuencias

El alcalde de Tireo, Paul Piña Báez, atribuyó parte de la vulnerabilidad de la zona a problemas ambientales acumulados durante años.

Consideró necesario combinar la respuesta inmediata con medidas de prevención a largo plazo.

"Lo que está viviendo Tireo viene de muchos años atrás. Tenemos que atender lo que está pasando ahora, pero también trabajar para contrarrestar los daños ambientales que se han acumulado con el tiempo", externó.

Alcaldía gestiona asistencia y evaluación de daños

Como parte de las acciones para enfrentar la situación, Piña Báez informó que coordina con representantes de instituciones del Gobierno Central para gestionar asistencia y coordinar las evaluaciones técnicas necesarias.

Hasta el momento, las autoridades no disponen de una cifra consolidada de las pérdidas económicas.