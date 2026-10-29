Menor herido por su padrastro mientras defendía a su madre permanece en cuidados intensivos

El adolescente de 13 años que fue herido con un cuchillo por su padrastro mientras defendía a su madre permanece en estado grave, luego de ser sometido a una segunda cirugía para controlar un sangrado abdominal, informó el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza.

El incidente ocurrió la tarde del pasado domingo en el sector Villa Esperanza, en Villa Mella.

De acuerdo con el informe médico, el menor ingresó al centro de salud en estado de choque hipovolémico debido a la pérdida de sangre y con múltiples lesiones internas en el tórax y el abdomen, por lo que fue operado de emergencia.

Actualmente, permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital, conectado a ventilación mecánica y bajo tratamiento con medicamentos para favorecer la circulación sanguínea.

Su evolución es vigilada de manera permanente por los equipos de cuidados críticos, cirugía general y cirugía torácica.

Policía persigue al presunto agresor

La Policía Nacional mantiene una búsqueda activa de José Alberto Cabrera, señalado como el responsable de atacar con un arma blanca al adolescente.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que el hombre intentó agredir primero a su pareja y, al no lograrlo, arremetió contra el hijo de esta.

Pesqueira exhortó a Cabrera a entregarse a las autoridades por la vía que considere pertinente.

"Es una persona muy peligrosa que atentó contra la vida de su pareja y a la vez lo hizo con su hijastro", advirtió el portavoz policial.

Leer más Policía persigue hombre que hirió con cuchillo a su hijastro de 13 años