La Policía Nacional informó este jueves que arrestó tres personas y nueve paquetes de marihuana durante un allanamiento realizado en el sector Capotillo, del Distrito Nacional.

Los detenidos fueron identificados como Marcos Augusto Rivera Díaz, Emilio Lucas y Esperanza Cuevas María, esta última señalada como pareja sentimental de un prófugo.

Detenidos y cargos

Según informó la institución mediante una nota de prensa, durante la intervención fueron ocupados nueve paquetes de un vegetal presumiblemente marihuana, diez envases plásticos con una sustancia de características similares y 82 fundas tipo ziplock con presunta marihuana. También se incautaron una balanza y siete máquinas en estado de deterioro.

El operativo fue ejecutado por agentes del Departamento Operativo II de la Unidad Central de Búsqueda y Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados, en coordinación con la Subdirección de Investigación de Santo Domingo Norte.

Los arrestados quedaron bajo custodia de las autoridades correspondientes para los procedimientos legales correspondientes.