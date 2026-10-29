Excanciller Roberto Álvarez: urge actuar ante crisis haitiana

El embajador emérito, Roberto Álvarez; el director de Comunicaciones de la Presidencia, Félix Reyna y el director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente Luis Abinader condecoró ayer al excanciller Roberto Álvarez con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en reconocimiento a sus aportes al servicio exterior dominicano, durante una ceremonia en la que el exfuncionario llamó a acelerar el despliegue de la fuerza internacional contra las pandillas en Haití y el director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro, destacó su trayectoria y las reformas que impulsó para profesionalizar la diplomacia nacional.

La distinción, en el grado de Gran Cruz, placa de plata, fue entregada en el Salón Embajadores del Palacio Nacional, como reconocimiento a los servicios prestados por Álvarez al país y a su gestión de seis años al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2026.

Durante la ceremonia, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, dio lectura al decreto 646-26, que reconoce las contribuciones del exfuncionario a la defensa de la soberanía nacional, la democracia, los derechos humanos y el fortalecimiento de las relaciones internacionales.

Llamado urgente sobre Haití

Al agradecer la condecoración, Álvarez aprovechó para advertir sobre el deterioro de la seguridad en Haití y reclamar a la comunidad internacional que cumpla sus compromisos mediante el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas, con los recursos necesarios para respaldar a las autoridades haitianas.

El excanciller sostuvo que la recuperación de la seguridad constituye una condición indispensable para celebrar elecciones libres y creíbles en la vecina nación, por lo que consideró que no existían condiciones para realizar los comicios previstos para diciembre.

"Urge que los países comprometidos empiecen a la mayor brevedad posible el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas y la doten de los recursos necesarios para apoyar a las autoridades haitianas en esa tarea, y celebrar los comicios tan pronto como sea prudente y viable después de establecer la seguridad", manifestó Álvarez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/33ba214e-9917-4da5-afa3-627f2bbf6097-e67a3d12.jpg Momento en que el presidente Luis Abinader condecora a Roberto Álvarez. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

Asimismo, alertó que la prolongación de la violencia podría provocar nuevos desplazamientos masivos de población y agravar la inestabilidad regional, con consecuencias para la República Dominicana.

El condecorado recordó que, durante su gestión, compareció en 15 ocasiones ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para reclamar una respuesta internacional efectiva a la crisis haitiana.

Avances

Álvarez destacó entre los avances de su administración el reconocimiento de ascensos pendientes, las mejoras salariales, la ampliación de la cobertura del seguro médico y la rotación del personal diplomático y consular.

La ceremonia reunió así el reconocimiento a una trayectoria dedicada al fortalecimiento de la política exterior dominicana con un renovado llamado a la acción internacional frente a la crisis de seguridad que continúa afectando a Haití.

Reconocimiento a trayectoria El director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro, tuvo a su cargo la semblanza del homenajeado, en la que destacó su formación académica, experiencia internacional y compromiso con el servicio público. De Castro resaltó especialmente las iniciativas emprendidas por Álvarez para fortalecer la carrera diplomática, modernizar la Cancillería y promover una gestión institucional basada en la preparación y los méritos profesionales. El periodista y diplomático valoró su formación jurídica y su trayectoria internacional como elementos fundamentales para el desempeño de sus responsabilidades públicas.