Dos horas de intensas lluvias provocaron inundaciones en numerosos sectores de la ciudad de Azua, donde calles quedaron completamente anegadas, viviendas y establecimientos comerciales resultaron afectados, mientras el distrito municipal Las Lomas quedó incomunicada debido a la crecida del río del mismo nombre.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 5:00 de la tarde de este viernes, provocando fuertes corrientes de agua que recorrieron diferentes vías y dificultaron el desplazamiento de vehículos y peatones.

Sectores afectados

Entre los sectores afectados figuran La Bombita y Los Muritos, en las proximidades de la carretera Mella, a la salida del municipio de Azua hacia San Juan de la Maguana, donde numerosas calles quedaron cubiertas por las aguas.

Las inundaciones también alcanzaron el centro de la ciudad, particularmente la intersección de la calle 30 de Marzo con la avenida Duarte, así como otros puntos donde el agua se acumuló rápidamente.

El desbordamiento de las aguas afectó viviendas, centros educativos, establecimientos comerciales y otros locales, dejando al descubierto las dificultades del sistema de drenaje pluvial durante las precipitaciones intensas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/whatsapp-image-2026-10-30-at-80926-pm-1-4916e089.jpeg Entre los sectores afectados figuran La Bombita y Los Muritos, en las proximidades de la carretera Mella, a la salida de Azua hacia San Juan de la Maguana. (FOTO CEDIDA A DIARIO LIBRE.)

Imbornales obstruidos agravan inundaciones

Otro de los problemas que contribuyen a las inundaciones en la ciudad de Azua es la obstrucción de los imbornales, que dificulta el desagüe de las aguas pluviales durante los aguaceros.

Esta situación provoca que grandes cantidades de agua se acumulen en calles y avenidas, penetrando en algunas viviendas y afectando las actividades comerciales.

Las precipitaciones pusieron nuevamente de manifiesto la vulnerabilidad de distintos sectores de la ciudad ante las lluvias intensas.

Hasta el momento no se ha establecido la cantidad exacta de viviendas afectadas ni los daños materiales ocasionados por las inundaciones.

Las Lomas quedó incomunicada

Una de las situaciones más preocupantes se registró en el distrito de Las Lomas, que quedó incomunicado como consecuencia de la crecida del río que atraviesa la zona.

El distrito municipal de Las Lomas cuenta con una población estimada de 7,800 habitantes, cuyos desplazamientos se ven comprometidos cuando aumenta el caudal del afluente.

El problema se agrava porque los residentes deben atravesar el río para entrar o salir de la comunidad, debido a que este se encuentra en su principal vía de acceso.

La crecida interrumpió el tránsito, impidiendo la circulación habitual de vehículos y personas hacia otros puntos de la provincia.