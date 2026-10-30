Codessd presenta avances en innovación digital durante foro celebrado en la ONU

Los expresidentes Jorge Quiroga Ramírez (Tuto Quiroga), de Bolivia, Jamil Mahuad, de Ecuador y Peter Read, vicepresidente ejecutivo del Codessd. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL CODESSD )

El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd) informó este viernes que, junto a la Misión Presidencial para América Latina y el Caribe, llevó a cabo el Foro Global de Economía Digital en la sede de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

A través de una nota de prensa, la entidad señaló que el evento congregó a figuras internacionales, entre ellas Alan Dong, presidente de la Organización Internacional para la Gobernanza Global y Cooperación Estratégica (WGSC); Olinda Salguero, vicepresidenta de la Misión Presidencial para América Latina y el Caribe; y los expresidentes Jamil Mahuad, de Ecuador, y Jorge Quiroga Ramírez (Tuto Quiroga), de Bolivia, además de otros líderes globales.

Indica que durante el encuentro, Peter Read, vicepresidente ejecutivo del Codessd, enfatizó que América Latina se encuentra ante un "momento estelar" frente al impacto transformador de la inteligencia artificial.

"Nuestra región pagó un precio muy alto durante todo el siglo XX al ser proveedora de materias primas y consumidora de manufacturas terminadas hechas con nuestros propios recursos. Hoy, frente a la economía algorítmica, corremos el mismo peligro: convertirnos en meras colonias digitales que entregan sus datos soberanos para luego consumir servicios diseñados por terceros", advirtió Read durante su ponencia.

RD como referente de innovación digital

Ante los desafíos de la economía algorítmica, el ejecutivo destacó los logros concretos con los que la República Dominicana está edificando su futuro tecnológico y sentando bases sólidas:

Agenda Digital 2030 y Burocracia Cero: reducción de tiempos de respuesta gubernamentales en más del 45 % y un impacto de eficiencia superior al 1 % del PIB.

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial: posicionamiento del país como pionero regional en el desarrollo ético de la IA.

Infraestructura Estratégica: despliegue de redes 5G y cables submarinos para conectar la innovación con la formación directa de jóvenes y Pymes.

Hacia una cooperación inteligente y cohesión social

La comunicación precisa que el Codessd y la Misión Presidencial subrayaron que el desarrollo tecnológico carece de sentido si no genera cohesión social, por lo que la transformación digital debe llegar de forma práctica a los barrios, a la juventud y al tejido productivo local.

Asimismo, instan a la región a negociar en la mesa global sobre la base de sus ventajas estratégicas, abriéndose a una cooperación inteligente con socios globales líderes en economía digital e infraestructura avanzada —como China— para aprender de sus modelos de aceleración sin comprometer la soberanía ni la identidad regional.

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